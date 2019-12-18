香港終審法院裁決 2泛民議員席位不保

港終審法院裁決 2泛民議員席位不保 香港中國通訊社 分享 facebook

香港終審法院昨天拒絕向區諾軒和范國威就選舉呈請批出上訴許可，由於上訴程序完結，兩人即時失去立法會議員資格，香港泛民主派再折損兩個議席。是否補選，選委會和港府均未正面作答。

香港立法會去年補選，非建制派的周庭和劉穎匡被選舉主任裁定提名無效，兩人提出選舉呈請，香港高等法院9月裁定兩人勝訴，同時裁定經補選取得議席的區諾軒和范國威，非妥為當選， 兩人向終審法院申請上訴許可，但遭到拒絕。

民主派會議召集人陳淑莊表示尊重法庭裁決，但感失望，她批評選舉主任行政出錯，導致當選議員和選民受到懲罰，雖距離立法會換屆約九個月，但議會仍在運作，促請港府盡快補選。民主派在議會屬於少數，失去兩個議席後，人手就更緊絀，但未失去表決重要事項的三分之一議席否決權。

港終審法院裁決 2泛民議員席位不保 香港中國通訊社 分享 facebook

區諾軒說，提出上訴的原意是釐清法律觀點，認為港府行政失誤應由港府承擔，而非由當選者、參選者或選民承擔。

范國威亦說，上訴是要尋求公義，目前選舉呈請制度有漏洞，如果選舉主任肆意透過參選人政治立場作篩選，被剝奪參選權的人一旦提出選舉呈請，會令選舉中無一個人能當選。如果舉行補選，他會考慮參選，雖失去議席，但參與民主運動的決心不變。

早前在高等法院選舉呈請勝訴的香港眾志常委周庭，對裁決感到遺憾。她批評港府作為政治篩選的始作俑者，在現行司法程序下卻無需負責任。劉穎匡對兩名民主派議員失去議席感到可惜，但歡迎法庭裁決，認為是確立選舉主任在未查詢參選人政治立場下，裁定不符合參選資格的決定非法，會造成選舉無效，希望日後選舉主任停止「政治篩選」候選人，否則會引發更大憲制危機。

香港選舉管理委員會說，在立法會秘書宣布立法會議席出現空缺後，會按照相關法例和實際情況，考慮安排補選。

立法會議席補選不得在立法會現屆任期結束前四個月內舉行，如果要補選，須於明年5月底前舉行。