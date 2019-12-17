「香港局面嚴峻」 習近平再挺林鄭、支持港警執法

「香港局面嚴峻」 習再挺林鄭 美聯社 分享 facebook

特首林鄭月娥16日在北京向國家主席習近平及總理李克強述職。林鄭說，「中央充分肯定」她的工作，習近平明白她六個月來承受的壓力，她感到「受到鼓舞」。但對習近平再度公開支持警方，是否代表港警執法將再度強硬，林鄭推說，作為特首不會指導具體執法。

上周末到北京的林鄭月娥，16日先獲李克強接見。今次李克強不在中南海國務院辦公地，改在人民大會堂香港廳接見她。

李克強在會見中說，香港修例風波延續至今，對整個社會造成多方面損害，香港還未走出困境，希望特區政府繼續努力，止暴制亂。當前香港經濟已出現明顯下滑，多個行業都遭重創，香港面對前所未有嚴峻複雜的局面。

他表示，林鄭帶領港府迎難而上，殊為不易，北京充分肯定她和港府的努力；並要求抓緊研究香港經濟社會發展中深層次一系列矛盾問題。

習近平昨下午在中南海接見林鄭，今次會見仍是上下級開會坐會議桌形式。

習近平稱，今年是香港回歸以來局面最為嚴峻複雜的一年，讚揚林鄭月娥恪盡職守，並肯定她在香港非常時期，顯現出勇氣和擔當。

習近平重申11月在巴西談及香港形勢的三個「堅定不移」，包括維護國家主權安全發展利益的決心、貫徹一國兩制方針的決心和反對任何外部勢力干涉香港事務的決心。他表示，北京將繼續堅定支持林鄭帶領港府依法施政，堅定支持港警嚴正執法、希望社會各界人士團結一致、共同推動香港發展重回正軌。

林鄭傍晚在北京會見傳媒，對習李肯定她的工作，感覺受到鼓舞。但她也承認，止暴制亂工作未完結，香港仍未走出困局。除遏止暴力，港府亦要處理經濟下滑等問題。

今年述職背景和往年非常不同，主要因修例而帶來逾半年動盪。被問到有否被施壓加快23條立法，林鄭稱，23條立法是香港憲制責任，但曾引起爭議，立法要審時度勢，找到好的機會、條件及環境才可推行，如今首要工作是遏止暴力，令香港早日回復平靜。

習近平重申支持港警執法，是否鼓勵港警再強硬執法？林鄭表示，嚴正執法由執法部門決定，作為香港特首，不會指示每場示威執法。她稱，香港警察以文明克制享有國際聲譽，在反送中運動中，港警也是按照法律和警隊的指示，習的講話不代表對港警執法立場有轉變。