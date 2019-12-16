習近平見林鄭後一切沒變？ 場景藏玄機
香港特首林鄭月娥北京述職，獲習近平、李克強接見，這是林鄭擔任香港特首以來，第三次向習李述職，因為她一手點燃的反送中大風波，這次是最敏感的一次。
之所以說是最敏感的一次，有三個背景：一是反送中風波處於僵持狀態。連香港社會都以為區議會選舉後，港府和示威者雙方都會各退一步，但林鄭見習李前夜，旺角再度彈飛漫天，警民衝突加劇，讓大家失望了。
二是林鄭闖下彌天大禍，這彌天彌到陸港兩地人民的對立，數度傳說北京要換掉她，但外面傳一次，北京否認一次。
三是香港反送中運動升級，已變成國際事件，有人說就此結束香港百年地運。
這些背景，本身就是懸念，在會見後，解了一半，亂了一半。然香港人怎麼看？不同顏色的人，釋出不同的觀感。
建制中最愛說話的是全國港澳研究會副會長劉兆佳，他認定北京繼續要求港府和警隊，以強硬姿態處理香港事態。習接見林鄭時重提巴西講話，是有特別用意，反映北京對香港示威的態度更強硬。因今次修例風波有外國勢力推波助瀾，在政治大格局下，北京不可能軟弱退讓，否則只會鼓勵敵對勢力。習近平提到支持警察嚴正執法，就是要求港府和警隊，以強硬姿態處理，亦不會接受任何妥協方案。
至於習近平稱讚林鄭「展示勇氣和擔當」，劉兆佳認為習上月見林鄭時已間接粉碎換人傳聞，今次講話進一步顯示林鄭地位穩，在可見將來不會被撤換；若中途換馬，反而會正中外部勢力下懷。
作為具中間色彩的人物，時事評論員劉銳紹分析，習仍將政治忠誠放在第一位，不會看重港人主流民意，包括香港人過去半年提出的訴求。
民主派代表選立法會議員黃碧雲則指北京對林鄭表達支持是「盲撐」，令林鄭得到錯誤訊息，以為自己正確處理香港的社會問題，無助解決政府的管治危機。於此擔心，上次林鄭由北京回港，用更強硬手法處理社會運動，令更多市民受傷和被捕的情況會重演。她相信香港要走出困局，只有成立獨立調查委員會及落實真正雙普選。
不論哪種光譜的人，雖各有立場，看來都相信一切未變，香港只可能硬來硬去。
但香港事和中國事，以歷史經驗來說，通常都在不變之中孕育大變。何況這次述職，習李拍定的安排都有小變，那就是改變了述職會見的場地：李克強不在國務院會議室改到人民大會堂的香港廳，這安排不特別？那只能說是看不透千年京城了。
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