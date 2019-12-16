習近平見林鄭後一切沒變？ 場景藏玄機

國務院總理李克強在北京人民大會堂香港廳會見來京述職的香港特別行政區行政長官林鄭月娥。 （中新社） 分享 facebook

香港特首林鄭月娥北京述職，獲習近平、李克強接見，這是林鄭擔任香港特首以來，第三次向習李述職，因為她一手點燃的反送中大風波，這次是最敏感的一次。

之所以說是最敏感的一次，有三個背景：一是反送中風波處於僵持狀態。連香港社會都以為區議會選舉後，港府和示威者雙方都會各退一步，但林鄭見習李前夜，旺角再度彈飛漫天，警民衝突加劇，讓大家失望了。

二是林鄭闖下彌天大禍，這彌天彌到陸港兩地人民的對立，數度傳說北京要換掉她，但外面傳一次，北京否認一次。

三是香港反送中運動升級，已變成國際事件，有人說就此結束香港百年地運。

這些背景，本身就是懸念，在會見後，解了一半，亂了一半。然香港人怎麼看？不同顏色的人，釋出不同的觀感。

建制中最愛說話的是全國港澳研究會副會長劉兆佳，他認定北京繼續要求港府和警隊，以強硬姿態處理香港事態。習接見林鄭時重提巴西講話，是有特別用意，反映北京對香港示威的態度更強硬。因今次修例風波有外國勢力推波助瀾，在政治大格局下，北京不可能軟弱退讓，否則只會鼓勵敵對勢力。習近平提到支持警察嚴正執法，就是要求港府和警隊，以強硬姿態處理，亦不會接受任何妥協方案。

至於習近平稱讚林鄭「展示勇氣和擔當」，劉兆佳認為習上月見林鄭時已間接粉碎換人傳聞，今次講話進一步顯示林鄭地位穩，在可見將來不會被撤換；若中途換馬，反而會正中外部勢力下懷。

作為具中間色彩的人物，時事評論員劉銳紹分析，習仍將政治忠誠放在第一位，不會看重港人主流民意，包括香港人過去半年提出的訴求。

民主派代表選立法會議員黃碧雲則指北京對林鄭表達支持是「盲撐」，令林鄭得到錯誤訊息，以為自己正確處理香港的社會問題，無助解決政府的管治危機。於此擔心，上次林鄭由北京回港，用更強硬手法處理社會運動，令更多市民受傷和被捕的情況會重演。她相信香港要走出困局，只有成立獨立調查委員會及落實真正雙普選。

不論哪種光譜的人，雖各有立場，看來都相信一切未變，香港只可能硬來硬去。

但香港事和中國事，以歷史經驗來說，通常都在不變之中孕育大變。何況這次述職，習李拍定的安排都有小變，那就是改變了述職會見的場地：李克強不在國務院會議室改到人民大會堂的香港廳，這安排不特別？那只能說是看不透千年京城了。