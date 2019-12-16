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反送中衝擊 港財長憂心赴港國際投資流失

2019-12-16 13:58世界日報 香港16日電

港財長憂：國際投資恐流失 香港中國通訊社
港財長憂：國際投資恐流失 香港中國通訊社
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持續超過半年的反送中抗爭已嚴重衝擊香港經濟，港府財政司長陳茂波15日直言，社會運動重創零售、餐飲、旅遊及運輸行業，他憂心部分赴港的國際投資者可能會流失。抗爭不斷也使旅館業迎來最冷寒冬，以往耶誕節前後是旅遊旺季，但今年旅客暴跌，有四星級飯店平安夜只要180港元（約23美元）就能訂到。

綜合媒體報導，陳茂波15日發文指出，若明年全球經濟成長比預期快，而香港社會狀況卻未能擺脫過去多月暴力和癱瘓的陰霾，一些本來打算赴港投資或擴展業務的國際投資者，可能會失去等待香港復原的耐性，或轉到區內或內地其他城市開展或擴展業務，而國際活動主辦單位亦會把活動轉到其他城市，造成長遠的不利影響。

陳茂波強調，必須合力讓社會恢復秩序和安寧，讓市民和工商百業正常生活和營運，認為只要停止暴力、停止破壞，市面已隨即回復人氣。他重申，「香港是我們的家」，無論有什麼分歧，均可商量及討論，共同尋找出路，而任何暴力及激進手段，只會令事情更難化解，「香港需要大家齊心協力，重回正軌，重新出發」。

反送中抗爭也重創香港旅遊和運輸業，耶誕假期將至，以往是旅遊旺季，但今年赴港旅客暴跌，訂房率大降，港媒香港01發現，耶誕檔期24日至26日一晚房價，有四星級飯店平安夜雙人房低至約180港元。旺角則有五星飯店雙人房標價約258港元。

反送中香港港警

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