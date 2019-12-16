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前美駐港澳總領事：港一國兩制 美應強化現狀而非破壞

2019-12-16 13:58世界日報 香港16日電

前美駐港澳總領事：美不應煽動香港改變 歐新社
前美駐港澳總領事：美不應煽動香港改變 歐新社
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香港反送中示威近半年來，西方國家媒體少有支持香港「一國兩制」的論調，頂多是部分學者稱一國兩制仍是香港發展的最佳模式但急需改革，但近日前美國駐港澳總領事唐偉康（Kurt Tong）在「外交」（Foreign Affairs）雜誌撰文，直言美國應強化而非破壞一國兩制，且若一國兩制不能維持到2047年之後，至少也要撐到2047年。

唐偉康曾在2016年8月到2019年7月，擔任美國駐港澳總領事，他曾在台北學中文，現任總部設於華盛頓的戰略及資本顧問公司「亞洲集團」（Asia Group）合夥人。

唐偉康文章的主標題是「不對香港造成傷害」，副標是「在協助維護香港自治上，美國可做及不可做什麼事」。

前美駐港澳總領事：美不應煽動香港改變 歐新社
前美駐港澳總領事：美不應煽動香港改變 歐新社
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他認為，對美國而言，香港是個有用的平台，可投射各種公開社會之價值、展現美國在印太地區的經濟力。儘管歷經反送中示威、港府失策、北京加強干預對港政治及決策，香港在一國兩制之下，仍保有相對的開放，享有中國人難以想像的自由，許多商業決定都是在類似倫敦法律及標準的架構下做成，而非類似上海或北京的標準。

唐偉康說，美國及國際社會決策者不應煽動香港改變，而應強化現狀，避免一些措施侵蝕國際上對一國兩制的信心，或因「懲罰中國」而無意中損及香港。

唐偉康指出，美國總統川普本月簽署的「香港人權及民主法案」中，要求美國國務卿每年「證明」（certify）香港有足夠的自治，可享有別於中國的待遇。有鑑於目前約有1400家美企在港營運，若美國政府未來被迫「收回」（decertify）那些對港待遇，不只將損害美國自身在亞洲的利益，也將嚴重破壞港人生計。屆時中國固然也將受害，但程度上不那麼嚴重，而美國將永遠交出影響香港局勢的重要辦法。

這篇文章說，香港未來的道路，繫於信心問題，如果港人、中國人及整個世界都對香港的自治及一國兩制有信心，那麼這種信心會自我增強。對美國而言，藉香港來凸顯中國治理瑕疵，或許很吸引人，但那只會提高有關香港未來的疑慮，傷害香港前景。美國的目標應該是：如果不能把一國兩制模式維持到2047年以後，至少要維持到2047年，即香港一國兩制的期限。

他認為，美國更佳的政策應該是：強調美方了解香港一國兩制的持久價值，且盡力支持國際上對香港的信心。

唐偉康的說法，與香港前終審法院常任法官烈顯倫（Henry Denis Litton）數月前一封公開信的部分觀點類似。烈顯倫曾獲頒表彰對港貢獻的「大紫荊勳章」，在香港法律界享有極高威望。他在8月的一封公開信中說，一國兩制只會維持50年，香港示威者應向北京和全世界證明，一國兩制運行良好，讓香港基本法中相應條款延長50年、100年，且讓自由民主的價值觀有機會發揚光大。

反送中香港港警

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