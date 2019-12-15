到台後又回港續抗爭 賴清德：香港女孩Ada很勇敢

Ada來到台灣後，又回到香港繼續抗爭，結果在2天後失蹤，賴清德因此認為香港大學生很勇敢。（photo by 簡碧卿） 分享 facebook

「香港女孩Ada很勇敢！」副總統候選人賴清德看完由導演李惠仁執導的反送中紀錄片《自由．飛》後這樣說。該影片提到，宣傳香港反送中運動的女孩Ada來到台灣後，又回到香港繼續抗爭，結果在2天後失蹤，下落不明。

香港贏得尊敬

賴清德15日出席台灣制憲基金會舉辦的反送中紀錄片記者會表示，自由和民主雖然有如空氣般的自然，但它絕非是從天空掉下來的禮物，往往都是需要很多人犧牲生命，甚至是用血淚所追求而來的。賴指出，更勇敢的是他們在香港選舉裡面，代表人民的泛民主陣營可以獲得86%的席次，贏得國際社會的尊敬。

他說，儘管台灣現在是民主的社會，可是我們的自由民主也不例外，它是經歷了美麗島事件、228事件、白色恐怖、野百合學運和太陽花學運等，台灣人民數十年來的犧牲奉獻，才有今天民主的結果。

台灣民主得來不易

賴清德說，如果今天的香港，因為沒有權力去決定他們的命運，英國將香港歸還大陸時，並沒有徵求香港人同意，致使他們必須如此的打拚，努力爭取；那現在的台灣這一代的人，因為有過去幾十年大家的努力，所以擁有今天的民主，我們應該要珍惜、守護我們的自由民主，雖然形式上不同，但是我們的勇氣、決心，應該是要一樣的。

李惠仁表示，香港青年的這段話，促使他完成這部紀錄片：「拜託，台灣必須守住民主自由。」他還說，這段話也讓不曾經歷威權體制的台灣年輕一代，認識自由民主得來不易。他提到，在面對中國的壓迫、威脅利誘時，若沒有民主防衛機制，台灣的民主就會倒退，就如同過去的威瑪德國選出一個獨裁者（希特勒），這部片也想跟大家說，「民主自由不是從天上掉下來的」。

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