林鄭上京見習李 返港可能宣布更換部分官員

林鄭述職見習近平、李克強，返港料將更換官員 美聯社 分享 facebook

香港特首林鄭月娥14日上午前往北京，展開為期4天的述職。16日分別向中共中央總書記習近平與國務院總理李克強匯報香港政經與社會方面之最新情況；述職返港後，林鄭月娥可能會宣布更換香港部分官員。

在反送中運動持續進行與澳門主權移交20周年前夕，外界關注林鄭月娥在與北京領導人會晤期間會傳出何種訊息。

林鄭月娥昨天並未在機場回應提問。

香港政務司司長張建宗表示，相信林鄭月娥會在會面後作公開交代。他表示，港府會繼續努力施政，有決心面對挑戰，有信心走出困局。

反送中爆發後，民調顯示，林鄭月娥的民調十分低迷，其他涉及反送中的決策官員民調亦為低迷，包含香港律政司司長鄭若驊與保安局局長李家超。外界預期，北京會緊縮對港政策，強調壓制「反中」與「港獨」勢力。

國務院港澳事務辦公室主任張曉明近日在官媒人民日報撰文，指出要健全特別行政區特首對北京負責的制度，包括完善北京就基本法規定的有關事務對特首發出指令的制度，完善特首向北京述職制度、向北京報告特區有關重大事項的制度等。

除此之外，要在特區落實以特首為核心的行政主導體制，完善公務員管理制度，支持特首和特區政府依法施政，確保特首代表整個特區對北京負責的要求落到實處。