親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

愛情摩天輪遭卡？ 港務公司：至今沒有業者來接洽開發

3港男試爆炸彈 疑「反送中」示威襲擊用

2019-12-15 14:21世界日報 香港新聞組／香港15日電

香港警方14日查獲爆炸品的遙控裝置，相信是在日後「反送中」集會中襲擊之用。警方宣布早上在新界屯門龍門路環保園拘捕了3名男子，檢獲爆炸品的遙控裝置，另有防彈鋼板及防毒面具等。

中央社報導，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指出，警方據報至屯門的一處山頭埋伏，被捕疑犯當時正測試爆炸品，並檢獲遙控裝置、防彈鋼板等護具，目的是測試遙控裝置，改善爆炸品能力，以便在日後集會襲擊之用。

明報報導，被捕3人為中國籍，其中一人為27歲的屯門聖公會聖西門呂明才中學的實驗室助理。警方押到任職的中學調查約兩小時，了解是否有人從學校實驗室盜取化學品，爆炸品處理課亦到場戒備。

報導指出，炸品處理課警司李展超說，屯門現場發現直徑4至5吋的爆炸痕，相信測試的爆炸品分量十分小，而檢獲的遙控裝置為一個低頻裝置，分別由一個發射器及一個接收器組成。和早前在旺角及香港華仁書院外檢獲的遙控爆炸裝置設計不同，故警方相信今次檢獲的遙控炸彈與上兩次案件無關。

李展超研判，炸彈及遙控裝置屬自製，原材料在市面難以購買，裝置內的電路板等經過改裝，相信需在特別的地方購入。

據了解，警方日前也發現兩顆土製炸彈，炸彈在50至100公尺範圍內可能致命，這是「反送中」運動爆發以來，首次發現具強大殺傷力的土製炸彈。

反送中香港港警

延伸閱讀

黨部遭放炸彈 藍營：政府應保證選舉安全

家人眼中偏執狂 炸彈客曾涉殺人未遂

後壁國民黨部炸彈客 警開上百槍逮人

獨／疑對時勢不滿 國民黨台南市後壁黨部炸彈客...

相關新聞

港清潔工遇襲不治身亡 緝兇多日後逮5人、最小15歲

2019-12-15 14:11

林鄭月娥北京見韓正 未按慣例見張曉明

2019-12-15 13:50

港反送中效應 陳茂波憂明年國際投資者流失

2019-12-15 12:11

前美駐港澳總領事：美不應煽動香港改變 應強化一國兩制

2019-12-15 12:41

「反送中」示威者遺留？城市大學發現汽油彈

2019-12-15 14:18

林鄭上京見習李 返港可能宣布更換部分官員

2019-12-15 14:14

陸報復德國！香港抗爭竟扯上利比亞內戰

2019-12-15 13:28

林鄭述職見習近平、李克強 返港料將更換官員

2019-12-15 00:25

港警查獲爆炸裝置 質疑反送中集會使用

2019-12-14 17:22

反送中衝突清潔工遇襲亡 警逮5人最小僅15歲

2019-12-14 10:58

香港反送中運動未結束 城大發現汽油彈

2019-12-14 10:56
看更多

熱門文章

中國「農村網紅」粉絲數逼近CNN 引發文化輸出熱議

2019-12-14 17:32

美中台三角／香港變局 北京重新思考一國兩制？

2019-12-15 00:35

陸駐德大使：德若封殺華為 中方會報復

2019-12-15 13:02

楊偉民：大陸住房問題出現結構性的供需矛盾

2019-12-14 16:15

新聞眼／拉澳門壓香港…習近平打什麼主意？

2019-12-15 00:14

陸房市融資收緊 前11個月有逾450家房地產商破產

2019-12-14 21:09

大陸打造新明珠 劍指香港

2019-12-15 00:21

「神奇水」包治百病？安徽商2年賣26.4億元

2019-12-15 12:37

北京瞭望／搶年輕客群 陸百貨變「博物館」

2019-12-15 00:40

林鄭述職見習近平、李克強 返港料將更換官員

2019-12-15 00:25

前美駐港澳總領事：美不應煽動香港改變 應強化一國兩制

2019-12-15 12:41

港警查獲爆炸裝置 質疑反送中集會使用

2019-12-14 17:22

習近平下周訪澳門 將宣布經濟新政

2019-12-15 00:11

足球球星厄齊爾挺維族 陸粉絲怒喊封殺

2019-12-15 00:40

不硬拚經濟 陸放寬地方GDP目標

2019-12-15 00:40

港清潔工遇襲不治身亡 緝兇多日後逮5人、最小15歲

2019-12-15 14:11

陸三大新挑戰：無低成本優勢、人口老化、逆全球化

2019-12-15 14:00

港媒：林鄭赴京會韓正 16日見習近平、李克強

2019-12-14 16:38

港歷史研究者：台灣做好保國衛台 就是幫助香港

2019-12-14 16:44

輔大上海校友會暖身聖誕 會長換屆交接

2019-12-14 21:57

李稻葵籲：打造以大陸為中心的新產業鏈

2019-12-15 13:37

香港貧窮人口新高 五個港人一個窮

2019-12-15 00:19

陸媒新工作準則：堅持用習近平思想武裝頭腦

2019-12-15 14:38

港反送中效應 陳茂波憂明年國際投資者流失

2019-12-15 12:11

外媒：大陸明年經濟增長目標6%

2019-12-15 12:49

陸提升收入 官員訂高標

2019-12-15 00:21

習近平赴澳門前夕 傳港人過安檢遭公安扣查失聯

2019-12-15 14:30

林鄭月娥北京見韓正 未按慣例見張曉明

2019-12-15 13:50

特派員在現場／北京夜經濟 冬季更美麗

2019-12-15 00:20

陸報復德國！香港抗爭竟扯上利比亞內戰

2019-12-15 13:28

先鋒、螞蟻 合攻基金投顧

2019-12-15 00:21

3港男試爆炸彈 疑「反送中」示威襲擊用

2019-12-15 14:21

林鄭上京見習李 返港可能宣布更換部分官員

2019-12-15 14:14

台青雲南分享創業經驗

2019-12-15 00:20

北京驅趕低端人口有成 常住外來人口3連降

2019-12-15 14:23

「反送中」示威者遺留？城市大學發現汽油彈

2019-12-15 14:18

河北多人燒潔淨煤中毒身亡 當地政府稱品質合格

2019-12-15 14:42

脫貧期限將屆 中國官媒：不強求各地GDP倍增

2019-12-15 14:32

陸企人物／好玩的創新 周莉引進智慧運動設備

2019-12-15 13:44

還記得洗腦神曲小蘋果嗎？5年後原唱變這樣...

2019-12-15 15:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top