3港男試爆炸彈 疑「反送中」示威襲擊用

香港警方14日查獲爆炸品的遙控裝置，相信是在日後「反送中」集會中襲擊之用。警方宣布早上在新界屯門龍門路環保園拘捕了3名男子，檢獲爆炸品的遙控裝置，另有防彈鋼板及防毒面具等。

中央社報導，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指出，警方據報至屯門的一處山頭埋伏，被捕疑犯當時正測試爆炸品，並檢獲遙控裝置、防彈鋼板等護具，目的是測試遙控裝置，改善爆炸品能力，以便在日後集會襲擊之用。

明報報導，被捕3人為中國籍，其中一人為27歲的屯門聖公會聖西門呂明才中學的實驗室助理。警方押到任職的中學調查約兩小時，了解是否有人從學校實驗室盜取化學品，爆炸品處理課亦到場戒備。

報導指出，炸品處理課警司李展超說，屯門現場發現直徑4至5吋的爆炸痕，相信測試的爆炸品分量十分小，而檢獲的遙控裝置為一個低頻裝置，分別由一個發射器及一個接收器組成。和早前在旺角及香港華仁書院外檢獲的遙控爆炸裝置設計不同，故警方相信今次檢獲的遙控炸彈與上兩次案件無關。

李展超研判，炸彈及遙控裝置屬自製，原材料在市面難以購買，裝置內的電路板等經過改裝，相信需在特別的地方購入。

據了解，警方日前也發現兩顆土製炸彈，炸彈在50至100公尺範圍內可能致命，這是「反送中」運動爆發以來，首次發現具強大殺傷力的土製炸彈。