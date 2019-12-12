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泛民促港府把握黃金時機 設獨立調查委會

2019-12-12 13:48世界日報 香港12日電

泛民：把握黃金時機設獨立調查委會 香港中國通訊社
泛民：把握黃金時機設獨立調查委會 香港中國通訊社
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監警會國際專家小組集體辭職，民主派立法會議員形容此舉等同對報告投下不信任票，「摑了林鄭月娥一巴」，促請特首把握現在社會較平靜的黃金時機，盡快成立「獨立調查委員會」。也有建制派認為，政府應把握時機回應問題，以紓緩政治亂局。

明報報導，公民黨陳淑莊呼籲即將上京述職的特首林鄭月娥勿再以「獨立檢討委員會」混淆視聽，促請她把握現時社會較平靜的「黃金機會」，說服北京政府盡快成立「獨立調查委員會」。

民主黨尹兆堅也建議政府趁社會氣氛稍為緩和，提出改革監警會及投訴警察機制的方案，包括考慮修例增加監警會職能，賦予獨立調查權和傳召證人權力。

香港01報導，民陣一直指出監警會獨立性、中立性、調查權力不足，要林鄭「莫再自以為『現有制度行之有效』」，指出唯有成立「獨立調查委員會」成能真正服眾。

經民聯梁美芬認為，若國際專家認為監警會權限不足，應早些提出，指政府提出的獨立檢討委員會與獨立調查委員會並非互相排斥。她建議參考英國2011年成立的「騷亂、社區及受害者委員會」模式，合併改名為「騷亂獨立調查及檢討委員會」，並賦予傳召權調查事件近因；冀政府把握黃金機會，為獨立檢討委員會增加權力，檢討報告方能服眾。

反送中香港港警

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