林鄭將赴北京述職 擬向落選建制派公職

林鄭月娥周六赴北京述職，匯報過去一年工作。 新華社 分享 facebook

香港特首林鄭月娥10日出席行政會議前會見記者時表示，她將於14日赴北京述職，向中央匯報香港過去一年的情況及特區政府未來的工作。有港媒報導，林鄭日前與建制派在區議會選舉落選的區議員會面，不排除委派他們擔任公職。

香港商報報導，林鄭表示，此次赴京述職一如往年將與國家領導人會面，匯報香港在過去一年的經濟、社會和政治情況和未來一年特區政府的工作，以及聽取北京當局就香港未來發展，尤其參與粵港澳大灣區和「一帶一路」建設的指示。

林鄭指，對於過往數月，一直有謠言指政府將會撤換部分管治班子或行政會議成員，她強調現時首要工作是恢復法治，令香港繼續前行，希望外界停止不健康的謠傳及猜測。

至於有示威者繼續表達爭取「五大訴求」，甚至提出特赦所有被捕人士，林鄭指出，港府回應訴求不能偏離法治原則，指至今被捕的6000多人，部分人罪行嚴重。

另據立場新聞報導，林鄭日前與工聯會十多名落選區議員會面，就建制派敗選致歉，並表明會委任落選區議員擔任公職工作。林鄭表示，今次區選中選民不支持建制派候選人，並非基於他們過往工作表現，而是表達對政府施政的不滿，她說「政府不會因對方失去某個身分而視同陌路」。似有為日前「承諾給予建制派落選區議員公職」傳聞默認之意。

不過，林鄭的「好意」未必人人接受。香港01報導，連任失敗的民建聯林琳質疑，「如果當做安慰獎，是侮辱我們建制派！」同樣落選的工聯會議員陸頌雄亦指，委員會公職無法取代議員身份。