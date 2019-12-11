工展會開幕 內地客不懼示威入場掃貨：亂了有警察

內地客首日入場掃貨，無懼修例風波：知道香港發生什麼。 香港中國通訊社 分享 facebook

一年一度的工展會昨天開幕，以往工展會都會吸引不少內地客前來掃貨，但在今年的反送中局勢下，不少展商預計內地客會較往年少。有從深圳、珠海過來的內地客表示，「不怕，亂了還有警察」。

香港01報導，儘管去年開通了港珠澳大橋和高鐵，但反送中示威不斷，內地訪港旅客數字一直下降，不少展商也預料今次工展會將流失內地客。「美味棧」的負責人劉崇智說，往年光顧的客人三成是內地客，今年即使折扣更大，也很難維持到「七三比」；官燕棧負責人單少雯則表示，內地客預期會減少，但早上仍有內地客熟客前來，並帶來新客源，而且「爽手好多，很少討價還價」。

內地客首日入場掃貨，無懼修例風波：知道香港發生什麼。 香港中國通訊社 分享 facebook

從深圳過關、搭港鐵到展場的郭小姐表示，自己的兒子在香港讀書，「知道香港發生什麼事，不擔心這裡有危險」，不過她認為安檢是有必要的。經港珠澳大橋到工展會的珠海客人何先生亦不覺得香港情況混亂，他說：「不擔心，不會亂，亂了還有警察！」

首設安檢惹爭議

據報導，與往年一樣，工展會未開閘時，就有上百人在閘口等候，希望搶到限量便宜商品，但之後入口處就不再大排長龍。今年主辦方首設安全檢查，情況大致順利，偶爾有一兩位入場者與保安發生口角，斥安檢是「拖時間」。一位內地客潘小姐認為，安檢環節還是很有必要，她比較擔心黑衣人入場會發生衝突，「有衝突我就立刻走」。