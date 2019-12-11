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反送中衝擊 香港7000家零售恐倒閉 5600人將失業

2019-12-11 14:05世界日報 綜合報導

反送中衝擊，香港恐有7000家零售企業被迫關門。 香港中國通訊社
反送中衝擊，香港恐有7000家零售企業被迫關門。 香港中國通訊社
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延燒半年的反送中抗爭重創香港零售業，根據香港零售管理協會最新調查報告，約11%受訪者將於6個月內「結束營業」。以全香港6.4萬家持有營業執照的零售機構推算，預計短期內恐將有7000家零售公司關門停業。

財政司長陳茂波10日出席亞洲保險論壇午餐會致辭時也表示，受中美貿易糾紛和香港本地因素影響，預估香港今年經濟將負增長1.3%，其中旅遊及零售相關行業更是嚴重受到衝擊。他說，香港零售業銷貨量第3季年跌19.5%，10月更重挫約25%，是有紀錄以來最大跌幅。

反送中衝擊，香港恐有7000家零售企業被迫關門。 香港中國通訊社
反送中衝擊，香港恐有7000家零售企業被迫關門。 香港中國通訊社
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內地財新網報導，香港零售管理協會上述調查是在10月29日至11月22日進行。香港零售管理協會是香港主要的零售協會，目前會員企業超過8000家，涉及雇員總數占香港總零售雇員逾五成。

報導稱，目前零售業正處於十分困難的經營環境，無論是中小企還是連鎖店，採取「放無薪假」、「裁員」、甚至「減少店鋪數目」等措施的公司均有上升趨勢。

例如受到不少遊客和港人追捧的日本京都抹茶老字號「中村藤吉」，在港兩間分店已經結業。有粉絲前往綠茶店吃閉門羹，表示「覺得好可惜」。據透露，受香港持續動盪、遊客銳減影響，兩家分店的營業額暴跌，不得不壯士斷腕。

除預估將有7000家公司將關門歇業外，報告並表示，約30%的受訪公司表示，若經營環境沒有改善，或得不到合適支援，將在未來六個月裁員，平均將裁減10%的員工。據此推算，全港恐將有超過5600名零售從業人員失業。

面對這場景氣寒冬，零售管理協會今年8月起就呼籲零售店鋪的業主降租金共度時艱。報告顯示，過去數月，有約31%的零售公司延期交租，但其中只有16%得到業主同意；約38%的公司獲業主同意「扣減商場關門日子的租金、管理費、宣傳費或冷氣費」。

零售管理協會主席、謝瑞麟珠寶主席及行政總裁謝邱安儀呼籲港府，早前相繼推出的多輪紓困措施應儘快落實，尤其是與銀行協商，放寬銀行對中小企融資擔保計畫的審批程序和要求。

此外，對於零售商來說，最大的支出在於薪金及租金，希望商鋪業主可按店鋪不同的虧損程度，向其零售租戶提供不同的租金紓緩。

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