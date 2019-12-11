監警小組辭去職務 港法庭駁回《禁蒙面法 》上訴

《華爾街日報》報導，香港監警會的國際專家小組周三 (12月11日) 上午宣布，由於他們對香港警方執法所提出的疑慮並未被妥善解決，他們決定辭去職務。 此前，該小組曾透過聲明建議港府成立獨立機構來調查與港警執法過當相關的事件，但港府並未采納專家意見。

國際專家小組周三表示，他們在與監警會討論後，無法建立一套機制讓這些專家能有效輔助相關調查，所以他們決定卸下職務。 監警會尚未針對專家小組的聲明作出回應。 國際專家小組成員斯托特 (Clifford Stott) 表示，他認為，除非監警會有權力針對證人的說詞與警隊提供的相關證據作出相關的具體建議，該組織才有可能可以解決香港現下的危機。

斯托特強調，監警會所做出的調查必須有公信力，因為各界並不清楚香港或中國政府是否會同意成立具有更多權力的組織來進行相關調查。 他深信賦予監警會更多權力是目前最有可能符合示威者訴求的作法。 他說：「賦予監警會足夠權力是目前最有可能解決危機的方法。 」

然而，國際專家小組也重申當監警會獲得更多權力並針對警方執法過當发布報告時，他們願意持續支持監警會，並重啟與監警會的互動。

過去數個月，針對警察暴力成立獨立調查委員會一直都是香港示威者最在意的訴求，而香港政府也不斷重申，監警會必須先針對相關的爭議完成調查。

監警會也表示，他們將在2020年初发布相關報告，並強調該份報告能讓港府與港警依照《基本法》，采取適當措施來確保香港社會能重返和平且和諧的狀態。 雖然監警會有權力針對民間對港警提出的陳情展開調查，但監警會沒有傳喚目擊者或要求警察提供證據的權力。民間必須先向警隊发出相關的陳情，警察才會將相關陳情轉交給監警會。

為了確保監警會的調查秉持公正原則，監警會今年8月邀請國際專家組成特別小組來針對調查過程提出建議。 然而，國際專家小組11月发布聲明質疑監警會缺乏針對警察行為進行獨立調查的能力。監警會當時表示，他們對於國際專家小組選擇透過推特发表該聲明感到遺憾，因為他們認為監警會成員應該有權利先檢視聲明內容。 監警會當時也承諾會認真審視聲明中的建議。

《禁蒙面法》上訴遭駁回

香港上訴庭周二 (12月10日) 駁回香港律政司針對高院的《禁蒙面法 》裁決提出的上訴，強調拒頒暫緩令並不等於處理了律政司的正式上訴，亦不應被視為鼓勵或縱容任何人在「禁蒙面法」涵蓋的情況下蒙面。 香港媒體認為，這代表該法已失效且不能用來執法。

香港高院11月判定《禁蒙面法 》違憲，而香港政府原先試圖推翻違憲的決定，但律政司向法庭申請暫緩令卻遭拒絕，於是律政司針對法庭拒頒暫緩令提出書面上訴。 香港電台報導，法官同意香港治安目前仍受到蓄意且肆無忌憚的暴力威脅，不過即便如此，律政司仍須向法庭證明，目前的確有需要維持相關法令的需求。 但上訴法庭也重申，一旦律政司在最終上訴勝訴的話，在《禁蒙面法 》涵蓋範圍中蒙面的人，仍須承擔違法風險。

楊威廉/夏立民 (綜合報導)

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