親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

中國影視產業惡化 綜藝節目逆勢成長背後的亂象

批美「說三道四」中共外交部：中國人權狀況 人民最有發言權

香港反送中抗爭不停歇 她嘆：人民保母反成敵人

2019-12-10 19:18德國之聲 德國之聲

有反送中示威者嘆道，「原本應該在社會上保護我們的警察，現在是我們的敵人。」路透社
有反送中示威者嘆道，「原本應該在社會上保護我們的警察，現在是我們的敵人。」路透社
分享

(德國之聲中文網) 香港反修例運動6個月未歇，香港青年示威者也屢屢躍上國際版面。這場運動以「無大台」、「be water」等方式持續。年輕人透過社群媒體快速集結，並將線上論壇作為虛擬指揮中心。在香港街道上和校園內的連儂牆，也蔓延至不同國家，成為支持香港運動的重要象徵。

紐約城市大學兼任教授、中國法律學者滕彪表示，香港反修例運動是青年引領民主抗爭的重要例子。他表示：「迄今為止中共專制政權不得不做出讓步。」

然而港人喊出的五大訴求中，只有撤回《逃犯條例》修訂成功達成。6個兩場主辦方宣稱超過百萬人的遊行，和剛剛在12月8日結束、民陣表示有80萬人參與的遊行，皆未能爭取到「獨立調查委員會」或是「雙真普選」等訴求。面對示威者要求港府特赦，香港特首林鄭月娥則在記者會上重申這樣做是違反法治精神。

目前在台灣東華大學就讀的香港籍文同學表示，自己有許多站在前線的朋友。她在11月特地回到香港替民主派議員助選，暑假時也回到香港出席「和理非」的示威遊行。她提到，最近有人恭喜她，因為美國通過《香港人權與民主法案》、意大利國會通過《涉港決議》，還有香港區議會民主派取得壓倒性勝利。但她說：「還有很多學生和被失蹤的人還沒找回來，還有很多後續的事情要做。」她強調香港示威者不會因為這些小勝利而放鬆。

不割席與暴力爭議

香港抗議者不肯與激進的暴力示威者割席爭議不斷。滕彪表示，把香港抗爭者貼上「暴徒」的標簽是中共的宣傳手法。他說：「甚至有輿論說他們是恐怖份子，來合法化和正當化鎮壓行動......實際上這是一個誤導。很多民眾在國內相信這一點，因為他們看不到完整的信息。中國的信息審查機器很嚴密。」

他說，香港的抗爭整體上還是平和有序，「絕大多數99%的暴力來自警方和黑社會，或是其他一些身分不明的人」。他觀察到香港勇武派的抗爭有激進化的傾向，但總的來說針對的並不是無辜平民，而是在面臨警方暴力或暴力威脅時形成一種反抗或防衛。至於一些針對象徵物的暴力，他強調「實際上是完全不違背非暴力抗爭原則」。

文同學被問到怎麼看香港抗爭中的暴力時則說：「很簡單來說就是，人家打你一拳，你第一次不還手 ，說我們要和平。然後他再打你一拳，你也不還手。他繼續打你、打你、不斷地打你，打你一百、三百（次），可以不還手嗎?」 她與滕彪律師同樣認為這是「反抗」。

她說，香港青年示威者要的不是港獨。她說：「目前情況下，香港在爭取的是最基本的人身安全和生活條件......防暴警每天都在生活中圍繞著，民眾隨時隨地都可能會受到攻擊，而且是沒有犯罪的情況底下。原本應該在社會上保護我們的警察，現在是我們的敵人。」

她覺得香港像是一個例子，「讓台灣和其他國家的人看到，這個世界有一個政權會這樣威脅到人民的生活」。

香港抗爭影響中國大陸？

滕彪說，比起香港，中國大陸青年的抗爭空間早已被消滅殆盡。他說：「隨著言論控制愈來愈嚴密，官方的宣傳洗腦也更加有效。這個對於民主和人權運動是很負面的因素。爭取民主的人在中國愈來愈難獲得普通民眾的支持。」

他也提到，「中共的民族主義宣傳洗腦等等所謂的愛國主義相當有效」。他認為，就香港、台灣、西藏和新疆等問題，中國民眾還是有非常根深蒂固的大一統觀念。他表示：「這一方面很難在信息控制的情況下扭轉。中共對各種言論，對互聯網，對學校都是加強審查和控制，要培養獨立思想，有人權民主觀念的年輕人比以前更困難。」

滕彪說，中國大陸仍有年輕人繼續在面臨巨大風險的情況下堅持各種抗爭。雖然不像香港有這麼大的抗爭空間，但他們還在持續努力著。

本文章由德國之聲授權提供】

反送中香港港警

相關新聞

港高院拒再批暫緩執行令 禁蒙面法正式失效

2019-12-10 19:20

林鄭月娥周六赴北京述職 匯報過去一年工作

2019-12-10 17:59

影／台灣樂高達人製樂高版反送中抗爭 港人淚謝

2019-12-10 17:57

遭港警射瞎右眼 印尼女記者尋求正義路迢迢

2019-12-10 17:33

反送中衝擊 香港恐有7000家零售企業被迫關門

2019-12-10 17:06

從學校到前線：扭轉「港女」印象的反修例運動

2019-12-10 14:10

無懼彈劾 林鄭：不缺席 明年1月16日立法會

2019-12-10 11:30

香港一中學發現兩遙控土製炸彈 重10公斤可致傷亡

2019-12-10 10:45

反送中示威半年拘6022人 學生占4成

2019-12-10 10:05

港警半年射1.6萬枚催淚彈「瘋了」 警方指：個人感受

2019-12-10 00:17

香港三罷 港警拘12人涉管有鐵釘電鑽等物品

2019-12-09 19:12

民陣遊行和平落幕 陸官媒：港人厭倦暴力

2019-12-09 18:49

陸媒譴責港高院遭縱火 民陣：不認為民眾需破壞法院

2019-12-09 14:32

反送中半年近六千人被捕 港警未回應使用彈藥數量

2019-12-09 14:27
看更多

熱門文章

轉筆我們都做過…他玩出「科幻等級」神技為何讓學校崩潰

2019-12-10 10:00

在海底撈過生日 陸網友嚇怕：才知道什麼叫壽星的卑微

2019-12-10 12:03

港學生會長：民進黨用港人血騙台灣人選票

2019-12-10 00:16

任正非萬字發聲 美最終目的消滅華為明年完全擺脫依賴

2019-12-10 12:03

46個台灣空貨櫃查到轉基因種子、昆蟲遭陸全數退運

2019-12-10 09:30

質疑民進黨用港人鮮血換選票 港浸大學生會長道歉

2019-12-10 15:20

網傳黃之鋒假美國證件露餡 移民傳言不攻自破

2019-12-10 16:17

澳門輕軌今天正式通車 全長9.3公里共設11個車站

2019-12-10 12:53

12歲童負氣離家 3個月獨自騎3000公里

2019-12-10 16:40

反送中衝擊 香港恐有7000家零售企業被迫關門

2019-12-10 17:06

習近平告訴新歐洲理事會主席：盼儘速達投資協議

2019-12-09 22:16

香港一中學發現兩遙控土製炸彈 重10公斤可致傷亡

2019-12-10 10:45

港警半年射1.6萬枚催淚彈「瘋了」 警方指：個人感受

2019-12-10 00:17

外媒未報導新疆反恐紀錄片 陸外交部不滿

2019-12-09 21:15

新疆再教育營學員全結業 「農牧民」成下一步目標

2019-12-10 09:28

港高院拒再批暫緩執行令 禁蒙面法正式失效

2019-12-10 19:20

黑洞照爆侵權 拖到現在中國、IC photo才關站

2019-12-10 16:24

陸數位貨幣 二階段試點

2019-12-09 23:51

乘客收噩耗飛機緊急滑回 海航：情緒失控不宜繼續運輸

2019-12-10 13:20

港高院拒延長禁蒙面法 法令即時失效

2019-12-10 18:27

陸多家車企公布11月數據，大型車企率先回暖

2019-12-09 23:03

遭港警射瞎右眼 印尼女記者尋求正義路迢迢

2019-12-10 17:33

港府前幕僚：台灣可成立境內特區 接納港人

2019-12-10 12:56

任正非稱願與美政府和解 但不可能簽認罪協議

2019-12-10 18:08

香港反送中抗爭不停歇 她嘆：人民保母反成敵人

2019-12-10 19:18

名下有車 「冰花男孩」父親申請貧困戶被拒

2019-12-10 16:42

中國駐吉布地軍港將完工 可停靠航空母艦

2019-12-10 19:36

大陸賭王洗心革面公益反賭 教人出千又入監

2019-12-10 14:44

人行數位貨幣試點 挑中深圳、蘇州

2019-12-10 00:11

肇事率太高被拖累 韓禁陸客速成考照

2019-12-10 10:05

大陸商務部 釋出再降關稅訊息

2019-12-09 23:32

四川明代古墓 出土500年前雞蛋和稻穀

2019-12-10 13:16

大陸鼠疫擋不住！ 佛山海關查獲活鼠攜帶漢他病毒

2019-12-10 19:39

大陸11月物價CPI創7年高 通膨高過預期

2019-12-10 10:46

影／台灣樂高達人製樂高版反送中抗爭 港人淚謝

2019-12-10 17:57

北京新規：明年5月起外賣不提供免洗筷

2019-12-10 11:08

海峽兩岸旗袍節 美麗盛會

2019-12-10 01:48

82年前南京浩劫 新書不忘歷史

2019-12-10 01:47

林克慶任廣東副省長 熟兩岸事務

2019-12-10 01:54

他被女友輕拍肚子竟打歪內臟 腹部劇痛送醫急救

2019-12-10 19:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top