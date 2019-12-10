香港反送中抗爭不停歇 她嘆：人民保母反成敵人

有反送中示威者嘆道，「原本應該在社會上保護我們的警察，現在是我們的敵人。」路透社 分享 facebook

(德國之聲中文網) 香港反修例運動6個月未歇，香港青年示威者也屢屢躍上國際版面。這場運動以「無大台」、「be water」等方式持續。年輕人透過社群媒體快速集結，並將線上論壇作為虛擬指揮中心。在香港街道上和校園內的連儂牆，也蔓延至不同國家，成為支持香港運動的重要象徵。

紐約城市大學兼任教授、中國法律學者滕彪表示，香港反修例運動是青年引領民主抗爭的重要例子。他表示：「迄今為止中共專制政權不得不做出讓步。」

然而港人喊出的五大訴求中，只有撤回《逃犯條例》修訂成功達成。6個兩場主辦方宣稱超過百萬人的遊行，和剛剛在12月8日結束、民陣表示有80萬人參與的遊行，皆未能爭取到「獨立調查委員會」或是「雙真普選」等訴求。面對示威者要求港府特赦，香港特首林鄭月娥則在記者會上重申這樣做是違反法治精神。

目前在台灣東華大學就讀的香港籍文同學表示，自己有許多站在前線的朋友。她在11月特地回到香港替民主派議員助選，暑假時也回到香港出席「和理非」的示威遊行。她提到，最近有人恭喜她，因為美國通過《香港人權與民主法案》、意大利國會通過《涉港決議》，還有香港區議會民主派取得壓倒性勝利。但她說：「還有很多學生和被失蹤的人還沒找回來，還有很多後續的事情要做。」她強調香港示威者不會因為這些小勝利而放鬆。

不割席與暴力爭議

香港抗議者不肯與激進的暴力示威者割席爭議不斷。滕彪表示，把香港抗爭者貼上「暴徒」的標簽是中共的宣傳手法。他說：「甚至有輿論說他們是恐怖份子，來合法化和正當化鎮壓行動......實際上這是一個誤導。很多民眾在國內相信這一點，因為他們看不到完整的信息。中國的信息審查機器很嚴密。」

他說，香港的抗爭整體上還是平和有序，「絕大多數99%的暴力來自警方和黑社會，或是其他一些身分不明的人」。他觀察到香港勇武派的抗爭有激進化的傾向，但總的來說針對的並不是無辜平民，而是在面臨警方暴力或暴力威脅時形成一種反抗或防衛。至於一些針對象徵物的暴力，他強調「實際上是完全不違背非暴力抗爭原則」。

文同學被問到怎麼看香港抗爭中的暴力時則說：「很簡單來說就是，人家打你一拳，你第一次不還手 ，說我們要和平。然後他再打你一拳，你也不還手。他繼續打你、打你、不斷地打你，打你一百、三百（次），可以不還手嗎?」 她與滕彪律師同樣認為這是「反抗」。

她說，香港青年示威者要的不是港獨。她說：「目前情況下，香港在爭取的是最基本的人身安全和生活條件......防暴警每天都在生活中圍繞著，民眾隨時隨地都可能會受到攻擊，而且是沒有犯罪的情況底下。原本應該在社會上保護我們的警察，現在是我們的敵人。」

她覺得香港像是一個例子，「讓台灣和其他國家的人看到，這個世界有一個政權會這樣威脅到人民的生活」。

香港抗爭影響中國大陸？

滕彪說，比起香港，中國大陸青年的抗爭空間早已被消滅殆盡。他說：「隨著言論控制愈來愈嚴密，官方的宣傳洗腦也更加有效。這個對於民主和人權運動是很負面的因素。爭取民主的人在中國愈來愈難獲得普通民眾的支持。」

他也提到，「中共的民族主義宣傳洗腦等等所謂的愛國主義相當有效」。他認為，就香港、台灣、西藏和新疆等問題，中國民眾還是有非常根深蒂固的大一統觀念。他表示：「這一方面很難在信息控制的情況下扭轉。中共對各種言論，對互聯網，對學校都是加強審查和控制，要培養獨立思想，有人權民主觀念的年輕人比以前更困難。」

滕彪說，中國大陸仍有年輕人繼續在面臨巨大風險的情況下堅持各種抗爭。雖然不像香港有這麼大的抗爭空間，但他們還在持續努力著。

【 本文章由德國之聲授權提供】