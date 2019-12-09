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740大學生被捕 理大港大中大逾百最多

2019-12-09 14:00世界日報 香港9日電

被捕學生總數逾2380人，其中大學生占740人，理大、港大、中大最多。 法新社
被捕學生總數逾2380人，其中大學生占740人，理大、港大、中大最多。 法新社
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反修例示威半年來，警方共拘捕近5980人，被捕學生總數逾2380人，其中大學生占740人，理大、港大、中大最多。

明報報導，11月中大「二號橋衝突」及理大圍困事件後，被捕學生進一步增加。警方最新數據顯示，8間資助大學及公大被捕學生人數，由6月9日起已累積逾740，最多來自理大近180人，其次是港大逾140人，及中大近120人。

根據警方數字，由6月9日至本月5日，被捕學生逾2380人。9月1日開學日後，被捕學生占被捕者比例逾四成；比例較開學前（近兩成半）上升。

據報導，理大有將近180人被捕，上月底解封後，校長滕錦光當時稱校方勸離46名理大生。理大教職員工會副主席朱偉志稱，反修例風波以來，警方濫捕以誇大整體大學生參與運動的人數，他以理大圍封事件為例，警方突然封鎖校園繼而將事件定性為暴動，拘捕離開的人，質疑被捕學生數字有「水分」。朱又關注大學對被捕學生的支援，認為各大學應公開交代，就被檢控但未被定罪學生的處理。

人權組織：嚴刑峻法只種禍根

對於警方半年來拘捕近6000人，民權觀察成員王浩賢認為，政府以嚴刑峻法拉人告人，並非解決爭議的方法，警方拘捕眾多年輕人，反會構成重大社會成本。他續說，警方濫捕只會種下市民對政府及警方反感的禍根，認為政府應直接回應市民訴求，方可解決目前社會問題。

反送中香港港警

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