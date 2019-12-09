12.9「黎明大三罷」港警布防 交通未受阻

網民今天再度號召發起「大三罷黎明行動」，早上有防暴警員戒備，多區交通未有受阻。 法新社 分享 facebook

民陣昨天發起「國際人權日遊行」，稱有80萬人參與，網民今天再度號召發起「大三罷黎明行動」，根據網上資料顯示行動將於早上6時開始，計畫於沙田、屯門、觀塘、油尖旺及將軍澳等「十區開花」，部分地點早上有防暴警員戒備，多區交通未有受阻。

網民今天再度號召發起「大三罷黎明行動」，早上有防暴警員戒備，多區交通未有受阻。 美聯社 分享 facebook

香港電台、香港01報導，早上在多個港鐵站內，均有防暴警員在場戒備，包括旺角站及屯門站。港鐵表示，今早頭班車開出前，分別在粉嶺站和屯門站附近，發現有外物被投擲至路軌範圍內及架空電纜上，車務人員移走物件後，東鐵線和西鐵線頭班車已依時開出，沒有受到影響。另外，在沙田站附近，兩列分別上下行方向的列車觸及路軌範圍內的外來雜物，列車服務一度受阻，現已回復正常，兩列受影響列車已返回車廠檢查。

警方表示，早上5時許到6時許期間，接到報案指沙田站的路軌上出現垃圾筒、粉嶺站有衣架被掛在電線上、屯門站附近路軌有懷疑鐵枝或鐵通，警員到場調查。

網民今天再度號召發起「大三罷黎明行動」，早上有防暴警員戒備，多區交通未有受阻。 美聯社 分享 facebook

另外，在旺角彌敦道創興廣場外，早上7時半左右，有近20名防暴警員截查2名沒有帶口罩的女子，其後放行。2人稱是大學生，只是路過並沒有做任何事。至8時許，亦有10多名防暴警員在朗豪坊附近戒備，有警員手持長槍。