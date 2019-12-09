馬兒照跑 香港國際賽馬投注額17億 破紀錄

馬兒照跑，香港國際賽馬破紀錄，全日投注額逾17億。 香港中國通訊社 分享 facebook

近日社會氛圍稍見緩和，香港賽馬年度盛事——香港國際賽事8日在新界沙田賽馬場上演，除了4場國際一級賽事，當天還舉行6場普通賽事。當天總投注額是17.1億港元(約2.1億美元)，較去年同日增加大約30%，創歷來香港國際賽事日的新高；但兩個馬場總入場人數不到3萬，較去年同日的9萬6000多人下跌70%。

中新社報導，香港賽馬會行政總裁應家柏表示，當前香港正處於具挑戰性的時刻，多項大型體育活動先後取消，應家柏指出，今年雖然入場人數比以往少，但在目前環境下，入場情況是可以理解的。

總獎金9300萬元 日捧走近半

香港國際賽事被喻為「世界草地錦標大賽」，當天4場途程不同的國際一級賽事總獎金達9300萬港元（約1187萬美元），吸引了19匹來自日本、英國、法國、愛爾蘭的良駒，以及25匹香港本地精英馬參賽。香港本地賽馬成功衛冕「香港短途錦標」。日本賽駒成為最大贏家，囊括了其餘3項大賽，斬獲逾4100萬元冠軍獎金。

港「爭分奪秒」贏得1140萬

在途程1200米的「香港短途錦標」中，香港賽馬「爭分奪秒」起步後緊貼內欄，留守馬群中間。最後衝刺時，「爭分奪秒」在騎師莫雷拉胯下，及時移出中檔望空，展現出強大的爆發力。最終，這匹6歲良馬在終點前剛好超越對手，勇奪冠軍，贏得1140萬元獎金(約145萬美元)。

「這是難忘的一仗。」莫雷拉賽後說，「爭分奪秒」賽前備受質疑，但馬兒這天證明了自己仍具實力。相信這匹香港本地佳駟日後或有更出色的表現。

當天，日本賽駒頻傳捷報。在途程2400米的「香港瓶」中，4歲好馬「耀滿瓶」力壓隊友「旺紫丁」，助日本隊先拔頭籌。在途程1600米的「香港一哩錦標」中，日本3歲新星「頌讚火星」戰勝香港本地兩大熱門「夏威夷」和「美麗傳承」。

在途程2000米的「香港杯」中，日本5歲良馬「勝出光採」以短馬頭位險勝愛爾蘭的「巫師杖」。繼今年4月勇奪「女皇杯」後，「勝出光採」再次揚威香江。

自2001年後，日本隊再次在香港國際賽事贏得3項錦標，當日合共贏得4161萬元冠軍獎金。