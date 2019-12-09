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半年发1.6萬催淚彈 港警布防大三罷

2019-12-09 10:48德國之聲 德國之聲

根據《香港01》和《香港電台》，香港網民9日清晨在各區发起大三罷運動。港警出動布防，鎖定港鐵巡查。不過目前為止除了零星雜物堵路，大致上一切正常。

香港《明報》引用警方數據表示，港警方自6月9日至12月5日半年之間，已发射近1萬6千枚催淚彈和約1萬枚橡膠子彈。布袋彈和海綿彈也有近2000枚和1900枚。

報導內容提到，民權觀察批評，警方使用催淚彈的規模和數量有如軍事行動。也有監警會成員對這個數字感到訝異，但表示體諒和理解警方以寡敵眾，選擇不多，不過還是可以進一步調查是否濫用。

港示威者出逃台灣

《紐約時報》報導，自反修例運動以來，已有超過200名年輕示威者逃至台灣。報導提到相關數據自從律師、牧師和其他協助逃亡的人士所提供。

新聞中提到，這些逃亡者擔憂在香港法院無法受到公平對待，尤其在聽聞示威者遭性侵和刑求的傳言，還有傷者在香港醫院被逮捕之後，他們決定轉赴台灣。

這個管道據報導是由志願者自发秘密建立，透過不同團體和個人出錢出力，安排香港示威者來到台灣，並提供在台居住的房舍。報導中也讓來台示威者現身說法，這名示威者表示自己曾經參與衝撞立法會，當下被錄影，隔天便被兩名警察認出，他因此決定離港。一直到現在，他還因為壓力處於難過和痛苦之中。

夏立民/羅法 (綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

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