反送中示威者遊行出盡法寶 多啦A夢現身警總前派銅鑼燒

下午五時許，走至警察總部的遊行隊伍中，出現了打扮成多啦A夢的示威者。 香港01記者余睿菁／攝影 分享 facebook

民陣今日發起「12.8國際人權日」遊行，大批市民響應號召，今午現身港島參與遊行。一如以往的遊行，不少人示威者以不同裝扮出席，除了在網上掀起熱議的百多個巨型Pepe青蛙、連豬頭套外，警總前更有「多啦A夢」現身，向小朋友派發銅鑼燒。

大批市民今午響應號召，由維園出發，參與民陣發起的遊行，而在遊行開始前，一班頭戴頭套的人士已成網絡焦點。有關人士為百多名由網台《城寨》招募的義工，戴上的Pepe青蛙、連豬頭套，由觀塘出發，乘坐地鐵前往港島參與遊行，沿途吸引不少市民與他們合照留念，包括立法會議員范國威。義工頭上的頭套造型各有不同，當中有以美國總統特朗普、小熊維尼造型的Pepe、戴上頭盔、「染血」及哭泣的連豬，而不少頭套後方，均印上他們的訴求字句。

遊行開始後，有示威者舉起以口罩「蒙面」的林鄭月娥相片，以及大型的「Free HK」字句。隊伍中有示威者俯伏在地上，匍匐前進。該名人士一身黑衣打扮，頭戴綁上白色氣球的黃頭盔，背上貼着印上「請先行，我會追上」字句。其左腳踝上亦綁上磚頭、汽水罐等雜物，故該示威者前進時，綁在腳的物品亦被拖行。

下午五時許，走至警察總部的遊行隊伍中，出現了經典卡通人物、多啦A夢的身影。該名打扮成多啦A夢的示威者，吸引到不少在場的小朋友目光，更一度拿出多啦A夢最愛的食物──銅鑼燒，分發予小朋友。

下午五時許，走至警察總部的遊行隊伍中，出現了打扮成多啦A夢的示威者。 香港01記者余睿菁／攝影 分享 facebook

多啦A夢的打扮吸引到不少在場的小朋友目光。 香港01記者余睿菁／攝影 分享 facebook

該示威者一度拿出多啦A夢最愛的食物-銅鑼燒，分發予小朋友。 香港01記者余睿菁／攝影 分享 facebook

遊行開始前，一班頭戴Pepe青蛙、連豬頭套的人士已成網絡焦點。 香港01記者賴雯心／攝影 分享 facebook

遊行開始後，隊伍中有腳踝上亦綁上磚頭、汽水罐等雜物的示威者俯伏在地上，匍匐前進。(fb西環變幻時Ming Lee圖片) 分享 facebook

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