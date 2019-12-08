反送中／遊行逾三小時人龍仍塞在銅鑼灣 手機燈海延綿

民陣於今（8日）發起「12.8國際人權日」遊行，隊伍準時於下午三時出發。由於遊行人數多，龍尾至六時仍未離開高士威道中央圖書館對出位置。入夜後，不少遊行人士亮起手機燈，形成一條延綿灣仔、金鐘的長長燈河。 圖／摘自香港01 分享 facebook

民陣於今（8日）發起「12.8國際人權日」遊行，下午兩時半已有大批參與遊行人士沿天后興發街進入維園及民陣集合點維園草坪。遊行隊伍準時於下午三時出發，直至下午約五時，仍有不少市民由天后進入維園籃球場並加入遊行隊伍，由於遊行人數多，龍尾至六時仍未離開高士威道中央圖書館對出位置。入夜後，不少遊行人士亮起手機燈，形成一條延綿灣仔、金鐘的長長燈河。

剛下班的李先生仍堅持到維園加入遊行隊伍。他說，今天天氣寒冷，但仍有不少人堅持參與遊行，所以自己沒有缺席的理由。被問到防暴於銅鑼灣一帶駐守會否擔心安全問題，他稱雖然會有一定的危險，但相信自己能衡量風險，又希望今次以人權為主題的遊行能喚起國際社會關注，為香港人發聲。

由於今日遊行人數較多，直至晚上六時，即遊行出發後三小時，龍尾仍塞在銅鑼灣波斯富街，為近期遊行少見。6時45分左右，龍尾抵鵝頸橋底。

入夜後，大批遊行人士仍然擠滿銅鑼灣、灣仔等地，不少市民均亮起手機燈光照明，形成一片燈海，由金鐘一直延綿至銅鑼灣。

直至下午約五時，維園草坪的人流已明顯減少，但仍有不少市民由天后進入維園籃球場並加入遊行隊伍。 香港01記者曾凱欣／攝影 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》