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不談香港局勢：教宗方濟各金口難開

2019-12-08 18:29德國之聲 德國之聲中文網

11月26日在從東京返回羅馬的「空中新聞发布會」上，教宗方濟各很爽快地談論自己的看法。他認為核能不夠安全；他計劃或許晚些時候頒布一份和平通諭；談到梵蒂岡最近发生的財務醜聞，他表示通過調查已經掌握了證據。但是當隨行的德國記者問到香港問題時，教宗則三緘其口。

在從曼谷飛往東京的途中，教宗方濟各曾給香港特首林鄭月娥发了一封問候電。 記者繼而提問，「您如何看待香港的示威游行以及地方選舉後的局勢？」而教宗方濟各的回答是：「這種問候電報是自動发送給所有國家元首的，只是出於禮貌請求准許飛越其領空。」

教宗給林鄭月娥致以及中國國家主席習近平致電，給人留下詮釋的空間​​。與教宗給台灣致電不同的是，羅馬教廷與台灣保持著外交關系。而香港雖然是一個擁有自己的經濟和政治權利的特別行政區，是多個國際經濟和金融組織的獨立成員，但也是中華人民共和國的一部分。因此，對「全人類的幸福與和平」的廣泛祝福可以被理解為一種暗示：教宗和梵蒂岡都在關注著香港。

在隨同教宗訪問的代表團成員中，也有人為教宗對香港問題的回避進行辯護。他們認為給林鄭致電沒有什麼特別意義，只是走形式而已。對於教宗和梵蒂岡對智利、尼加拉瓜、委內瑞拉、黎巴嫩、伊拉克和玻利維亞沖突表示態度，但卻不對香港問題表態的問題，他們認為兩者不能相提並論。教宗也不必對所有這類沖突发表意見。尤其需要說明的是：現在還不清楚示威者究竟想要什麼。他們和他們的訴求都已走進了死胡同。

早在教宗開始其亞洲之行之前，就已經有人提出期望和要求，例如香港樞機主教曾澤根要求教宗一定要對示威活動和香港的暴力行為发表意見。他最終沒有這樣做，對此既有批評的聲音，但也有仁慈的諒解。

例如香港民運人士黃之鋒（Joshua Wong）便指責教宗缺乏對抗議運動的支持。黃在與意大利參議院在羅馬舉行的電視會議上說，鑑於遭受酷刑和被逮捕的年輕人，作為宗教領袖的教宗不應該也不能保持沉默。鑑於梵蒂岡在中國的利益，他對教宗的話並不感到驚訝，但感到失望。

然而北京方面卻對教宗的講話表示贊賞。據媒體援引外交部发言人的話說：「我們尊重教宗表示的友好和友誼。」而對黃之鋒出現在意大利參議院的視頻，北京則表現出「不高興」，甚至為此召見了意大利駐華大使。

2018年9月羅馬天主教廷與北京政府簽署了一項臨時協定，但是雙方之間的關系幾乎沒有改善，也很少有发展的余地。對於帕羅林樞機主教曾經提到的有可能與中國建交的問題，梵蒂岡掌握著主動權。但他能運用這一籌碼達成何種目的，還是個未知數。

李京慧/葉宣 （天主教新聞通訊社）

本文章由德國之聲授權提供】

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