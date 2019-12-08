「愛國護港」集會 記者被圍踹謾罵

香港政研會昨午在灣仔港灣道花園舉辦「愛國護港大集會」，他們稱約3000人出席，警方指高峰時有1500人。集會者昨多次包圍及拉扯記者，指罵記者為「黑記」，要求交出手機及相機，浸大編委會記者被追打並被踢背，防暴警到場隔開並喝止，現場無人被捕。

綜合香港電台、明報新聞網等港媒報導，這場集會由民間親中人士發起，他們稱約3000人出席，警方指高峰時有1500人。

據報導，浸會大學學生會編輯委員會一名記者在現場採訪時遭集會人士包圍。學生記者嘗試離開時，有人從後面追上並用腳踢他，又向他投擲紙牌標語。防暴警察隨後到場隔開雙方。

這名學生記者向媒體表示，採訪期間有人詢問他的身分，他出示香港記者協會發出的記者證後，就有人大叫「」（蟑螂）並推撞他。

除此之外，集會期間，也有多名港媒記者被部分人士包圍及謾罵，當中包括端傳媒、無線電視、香港01及大公報攝影記者。

「反送中」運動爆發以來，部分支持建制派的市民質疑，不少在前線採訪示威者與防暴警察衝突的記者是「反送中」支持者假扮的。他們在前線採訪，主要是協助被捕示威者。