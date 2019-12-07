印尼女工遭遣返 疑因報道香港抗爭

（德國之聲中文網）12月2日，來自印度尼西亞的家政工裡斯瓦蒂（Yuli Riswati）被香港當局遣返，理由是逾期居留。

在接受德國之聲采訪時，裡斯瓦蒂表示，她確信自己被遣返的真正原因，是寫文章介紹香港的抗議運動。

裡斯瓦蒂來自印尼泗水市（Surabaya，又名蘇臘巴亞），經常寫作關於香港民主運動的文章，发表在她創辦的印尼文網媒Migran Pos上。

根據香港媒體報道，裡斯瓦蒂在香港工作了十年。她的小說《那個傷口依然在我體內》去年獲台灣移民工文學獎優選獎。

2019年9月23日，香港一家媒體報道了裡斯瓦蒂的故事，引起輿論關注。當天，裡斯瓦蒂在雇主家中被九龍灣的移民官員逮捕，理由是涉嫌逾期居留。

裡斯瓦蒂對德國之聲說，她的一些來自菲律賓、泰國、尼泊爾和印尼的朋友的居留證都已經逾期。但是作為外來勞工，她們只需要向位於灣仔的入境處解釋，就可以獲得延長許可證。她說，有些外來勞工逾期案例的確違規，因為她們沒有雇主、沒有合同，但她本人有雇主，也有雇傭合同。

裡斯瓦蒂2019年11月4日在香港沙田法庭接受審判。法庭判決她違反居留規定， 但是無需入獄。裡斯瓦蒂講述道，然而她在第二天就被帶往青山灣移民中心（CIC），因為無人為她提供擔保並給她一個住所。沒人告訴她，她將要在CICdai多久。最後，她在CIC被扣28天。她表示，自己在這期間受到惡劣對待，並被要求寫下撤回簽證續簽的聲明。

泗水獨立記者聯盟：公民記者沒有違法

幾年前，裡斯瓦蒂是香港印尼語報紙SUARA的撰稿人。9月29日，該報記者維比（Veby Mega Indah）采訪示威活動時遭橡膠子彈擊中眼睛。

2019年3月，裡斯瓦蒂和朋友創辦了網絡媒體Migran Pos，致力於在香港和印尼勞工之間建立聯系。

香港民主抗議運動於2019年6月開始之後，裡斯瓦蒂和她的朋友分享了有關街道封鎖、交通擁堵、发生沖突和警方发射催淚瓦斯的信息。

泗水獨立記者聯盟（AJI）主席法裡德爾（Miftah Faridl）認為，裡斯瓦蒂在香港進行的新聞活動根本沒有違反法律。該記者聯盟強烈譴責香港政府的遣返行為。

"家政工人成為公民記者有什麼問題嗎？沒有問題。任何人都可以成為公民記者"，法裡德爾說。

KJRI：香港當局的遣返行動合法

印度尼西亞駐香港總領事館（KJRI）表示，香港當局在裡斯瓦蒂案件中的行為合乎法律規定，因為的確存在逾期居留問題。

印尼駐香港領事阿克巴（Erwin Akbar）稱，總領事館不能確認香港入境處針對裡斯瓦蒂的法律行動和香港示抗議運動之間的聯系。

阿克巴在致德國之聲的書面聲明中解釋說："根據法院的判決，裡斯瓦蒂被裁定違反香港移民法規，並因此受到懲罰。"他還解釋說："根據當地法規和勞動合同，持有特定工作簽證在香港工作的人（例如家政工），只能從事其勞動合同上寫明的工作，而不能從事其他工作，或者為其他雇主工作。"

國際家事勞工聯合會：這是政治打壓

為裡斯瓦蒂提供援助的國際家事勞工聯合會（IDWF）對香港入境處提出了強烈批評。該聯合會亞洲地區統籌葉沛渝（Fish Ip）說，必須重新評估香港的政策，她表示該聯合會在裡斯瓦蒂案件中看到了政治打壓。

她說："我從事有關外來勞工的工作20年來，第一次发生這樣的情況。香港政府正在向外來勞工施加政治壓力。"

目前，裡斯瓦蒂住在泗水。她說自己在香港入境處受到的對待留下了精神創傷。她稱，仍有可能返回香港申請新的工作，但是需要等到創傷愈合之後。

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