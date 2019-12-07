香港立會通過無約束議案 追究煽動暴力教師

立會通過議案，促追究煽動暴力教師。 歐新社 分享 facebook

香港立法會教育事務委員會昨通過議案，要求教育局追究煽動仇恨言論或慫恿學生參與非法集會的老師。教育局指出，如證實教師確有失德行為， 局方取消有關教師的註冊。

大公報報導，上述的無約束力議案由民建聯議員葛珮帆和張國鈞提出，在17票贊成、12票反對下通過。葛珮帆表示，有證據顯示部分教師在網上發布仇警言論，或帶學生參加非法集會；最近亦有家長投訴政治入侵校園太深。她呼籲港府嚴肅追究，強調議案只針對違紀教師，並非針對所有教師。

張國鈞強調，老師向學生散播仇警言論、慫學生參與非法活動，對下一代影響很大，批評部分議員故意引導矛頭對準所有老師，「希望讓所有老師都成為我們的對立面，從而避開這個我們要正視的問題，這才是今日教育出現最大的問題！」

新民黨容海恩認為，學校是保護學生的地方，煽暴教師的行為「擺到明係錯」，「為何要縱容經法律制裁的老師？」

據報導，容海恩針對部分教材極端政治化及偏頗現狀，建議在立法會教育事務委員會下，成立小組委員會，審視中、小、幼教科書及教材。

經民聯梁美芬亦指出，教育局應該就中學教科書，教師品格、政治中立和專業性有要求，社會要能接受，要能教出遵紀守法、維護法治、尊重他人、尊師重道的學生，而不是仇警、破壞社會的學生。

報導指出，教育局回應表示，局方十分重視教師的專業操守，教師的言傳身教對學生有深遠影響，必須謹言慎行。如教師被證實有失德行為，局方定會採取行動，嚴肅跟進。例如警告譴責，情況嚴重者，可取消有關教師的註冊。

對議案通過表示歡迎的市民在網上留言，雖然是「遲到」，好過「無到」，子女在學校接受教育，不是要「學暴學仇恨」，教育當局要讓家長安心，黃師問題必須解決。