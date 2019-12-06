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德國綠黨領袖：政府在香港問題上「膽小如鼠」

2019-12-06 22:19德國之聲 德國之聲

德國綠黨聯邦議會黨團代表團主席格林-艾卡特批評，德國政府在香港和新疆問題上「膽小...
德國綠黨聯邦議會黨團代表團主席格林-艾卡特批評，德國政府在香港和新疆問題上「膽小如鼠」。 路透社
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周五上午，德國綠黨聯邦議會黨團代表團主席格林-艾卡特（Katrin Goering-Eckardt）表示，在中國的因特網長城之內，她無法使用推特，在自由的香港終於可以隨時發表觀感了，她將會晤泛民派和親北京的立法會議員。

格林-艾卡特同綠黨同仁科裡舍爾（Oliver Krischer）將在香港逗留兩天。此前，這兩位德國綠黨高層政治家還訪問了北京和深圳。

在北京期間，他們同中國官員就香港民主運動以及中國人權問題交換了意見。格林-艾卡特對《南華早報》表示，在同中國外交部一位副部長會談期間，這位副部長拒絕就香港警察暴力問題展開獨立調查。格林-艾哈特沒有陳述中方拒絕獨立調查的理由。但她表示，她同中方在看待警察暴力以及如何化解香港危機等問題上的意見分歧極大。

格林-艾卡特對《南華早報》表示，德國非常關注香港發生的一切。而關注人權的綠黨尤其關注香港。通過我在德國和中國開展的一系列會談，我相信，對警方暴力展開獨立調查會是平息香港局勢的一個很好途徑。"

本周一，格林-艾卡特啟程飛往北京前對《世界報》表示，絕不應當出於經濟利益的考量，而對中國踐踏人權的現象視而不見。她說，作為一名在民主德國生活過的人，她深知自由和民主的重要性。格林-艾卡特明確批評德國政府在香港和新疆問題上「膽小如鼠」。她認為，德國聯邦政府在香港問題上的表現令人失望，她對《世界報》表示，自己原本期望，德國政府從一開始就會對香港的示威者表示支持。德國外交部長也會親赴香港，同泛民派和親北京一派舉行會談。"

本文章由德國之聲授權提供】

反送中香港德國綠黨人權

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