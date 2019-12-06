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建制派口頭譴責行動支持 彈劾林鄭案遭否決

2019-12-06 14:32德國之聲 德國之聲

香港立法會12月5日就彈劾林鄭月娥的提案進行辯論之後，在晚上大約七點進入投票程序。最後在直選議員當中獲得過半贊成，但是在功能界別當中沒有獲得過半，議案因此被否決。

這次議案是分組點票，地區直選部份有 16 票贊成、14票反對下通過半數，但在功能組別 10 票贊成、22 票反對，未過半數，因此議案在分組點票下被否決。

綜合香港媒體《香港電台》與《香港01》報導，盡管大部份建制派為林鄭月娥「護航」，對該彈劾議案投下反對票，但仍有6名建制派立法會議員沒有參與，包括地區直選的謝偉俊、梁美芬、何君堯和田北辰，以及功能界別的自由黨黨魁鐘國斌及體藝出版界馬逢國，並沒有投票。

延伸閱讀: 香港立法會議員提案彈劾林鄭 成案機會渺茫

此外，建制派第一大黨民建聯的主席李慧瓊在發言中指出，港府在醞釀《逃犯條例》修訂時並沒有與民建聯溝通，「我們是直到推出修例的前一天，才知道政府要以《逃犯條例》的形式去處理這件事。」民建聯作為建制派最大黨，李慧瓊的發言似乎想跟政府保持距離。但事實上回溯今年2月12日，港府提交《逃犯條例》草案給立法會的時候，無獨有偶在同一天，李慧瓊與遇害者潘曉穎（涉嫌遭港男陳同佳謀殺因而觸發港府修例）的家屬召開記者會，促請政府填補台港引渡安排的「法律漏洞」。

李慧瓊點名批評多名司局長，包括政務司司長張建宗、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、教育局局長楊潤雄、環境局局長黃錦星等，斥責他們沒有主動「止暴制亂」。但縱然如此，他們還是會否決議案，「雖然我們對政府有很多怨言，但我們是恨鐵不成鋼」，擔憂如果在這個關鍵時刻通過彈劾議案，將會造成管治真空，為香港制造更多混亂。

這個臨時動議是在12月4日傍晚，由香港立法會25名民主派議員提出，根據《基本法》第73條第9項，彈劾特首林鄭月娥。文件中指責林鄭強推備受爭議的法案、動用過分武力鎮壓集會、造成社會撕裂等，相當於侵害了《基本法》所保障香港市民應享有的權利，構成嚴重違法及瀆職。辯論之後的表決以「分組點票」進行，亦即需要地區直選與功能組別的議員都過半同意才能成案，本來通過機會就十分渺茫，香港《Now新聞台》也報導，民主派深知成功機會是零，動議只是希望令建制派尷尬，令他們進退兩難。

羅法/李芊(綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

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