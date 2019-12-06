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建制反對 譴責林鄭議案遭否決

2019-12-06 13:29世界日報 香港6日電

香港民主派立法會議員前天集體提出議案，批評林鄭漠視民意，強推修例，縱容警方濫用武...
香港民主派立法會議員前天集體提出議案，批評林鄭漠視民意，強推修例，縱容警方濫用武力。 美聯社
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香港立法會25名非建制派議員提出譴責特首林鄭月娥嚴重違法或瀆職，要求成立獨立的委員會調查，啟動彈劾程序的議案，昨天在建制派議員明確反對下遭到否決，但建制派也出聲力彈港府。

香港民主派立法會議員前天集體提出議案，批評林鄭漠視民意，強推修例，縱容警方濫用武力，以不合理的控罪控告示威者，造成社會撕裂，要求組成獨立調查委員會調查林鄭的嚴重違法及瀆職行為，進而推動對其彈劾。昨天議案繼續辯論一天，最後在晚間被否決。

雖然民主派議員在立法會中屬少數，港府仍高度緊張，昨天的第二天辯論，派出官員到立法會監看，擔心建制派議員不出席，令議案表決成功。

政務司長張建宗稱，林鄭並無違法或瀆職，議案並無基礎，特別呼籲非建制派與暴力割蓆，令香港回復平靜。他稱港府修訂《逃犯條例》並非履行政治任務，至於警方行動的投訴，應按既定制度處理，不應另設獨立調查委員會，而政府計畫成立獨立檢討委員會，是要檢視社會事件的前因後果，避免重蹈覆轍。

昨天的立法會辯論，上半天只有民主派議員發言，他們批評港府以警察武力鎮壓反對聲音。民主派議員范國威指，林鄭是一切事件的始作俑者。民主黨議員鄺俊宇表示，除林鄭，政府問責班子亦要負責任，包括律政司長鄭若驊及保安局長李家超。

建制派上午沒有發言，但擺明將反對彈劾議案，下午個別建制派議員發言，抓住機會批評港府。建制派議員李慧點名港府官員，指律政司長鄭若驊沒有認真踏實回應法律觀點、環境局局長黃錦星有如活在平行時空，繼續出席環保活動等。建制派議員只有前保安局長葉劉淑儀堅持修訂《逃犯條例》沒錯，不認同是惡法。

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