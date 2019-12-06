港府開綠燈 准周末大遊行 估百萬人上街

天寒驟雨，昨天香港中環的上班一族仍堅持午間「和你Lunch」示威。 中央社 分享 facebook

天寒驟雨，昨天香港中環的上班一族仍堅持午間「和你Lunch」示威。行動結束前，示威者高歌一曲「願榮光歸香港」，然後高喊「128，維園見」。這次集會活動是民陣四個半月以來首次獲批合法遊行。也是區議會選舉後抗議者舉行的規模最大的合法遊行。估計參加人數會多達百萬。

「128，維園見」，指的是香港民間人權陣線發起的12月8日國際人權日遊行。這個遊行昨已獲香港警方發出不反對通知書，成為香港中大、香港理工兩大校園危機之後，首個獲批准的公眾遊行，也是民陣自9月28日的添馬公園集會以來，首個獲警方批准的遊行集會。

香港民陣發起的「128遊行」，主題是「守護香港、和你同行」。遊行於中午12時在維多利亞公園集會，下午3時由維園中央草坪起步，經銅鑼灣、灣仔、金鐘，遊行至中環遮打道行人專用區，至晚上10時結束。

香港警方在不反對通知書中要求，一旦集會地點、遊行路線或附近範圍有可能出現混亂或暴力事件，威脅公眾安全和秩序，或破壞社會安寧時，警方會在有需要時阻止、停止或解散遊行集會。

香港民陣召集人岑子杰早前透露，與警方開會討論時，對方有認真商討遊行細節，如街站擺法、領頭車起行時間等，評估獲批不反對通知書的機率樂觀。屆時維園應會有其他展覽，強調會作兩手準備，期望遊行能夠和平安全舉行。

民陣預計有約3萬2000人參加。警方要求民陣安排至少200名糾察維持秩序，協助警方呼籲在場人士不應參與任何違法行為。岑子杰表示，這是民陣與警方詳細磋商的結果，儘管不是最好條件，但願意接受，他也籲警方克制，不要向遊行人士挑釁，「只要一名警察失控，就會讓情況失控。」

民陣上一次獲警方發出「不反對通知書」遊行是7月21日，但當天遊行結束後，即出現元朗西鐵站「七二一白衣人襲擊案」。

另外，彭博昨天公布2019年度的最具影響力人物，從政治、金融、時尚、科技等領域選出50人，香港示威者亦榜上有名。今年「彭博50」的封面，亦以戴著黃色頭盔、眼罩、面罩的示威者作為其主要視覺相片。

彭博說，香港示威者人數多達200萬人，抗爭持續6個月，是一場「沒有領袖的社會運動」。