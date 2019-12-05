香港立法會議員提案彈劾林鄭 成案機會渺茫

12月4日傍晚，香港立法會25名民主派議員提出臨時動議，根據《基本法》第73條第9項，彈劾特首林鄭月娥。 （法新社） 分享 facebook

12月4日傍晚，香港立法會25名民主派議員提出臨時動議，根據《基本法》第73條第9項，彈劾特首林鄭月娥。文件中指責林鄭強推備受爭議的法案、動用過分武力鎮壓集會、造成社會撕裂等，相當於侵害了《基本法》所保障香港市民應享有的權利，構成嚴重違法及瀆職。由於辯論一直到晚上七點半都還沒結束，12月5日繼續在立法會辯論。

辯論之後的表決以「分組點票」進行，亦即需要地區直選與功能組別的議員都過半同意才能成案，預計彈劾林鄭的案件無法達到這個門檻。香港《Now新聞台》報導，民主派深知成功機會是零，動議只是希望令建制派尷尬，令他們進退兩難。

《立場新聞》報導，提出議案的公民黨黨魁楊岳橋批評，香港特首林鄭月娥在民調評分中只有19.7分，區議會選舉結果也充分反映民眾對政府的不滿，但是林鄭月娥仍然堅決不辭職，楊岳橋說提出動議是「送她一程」。

政務司司長張建宗在會議上发言時表示，動議是非常嚴肅的憲制程序，「不可以把動議當做政治工具」，促請議員否決議案。他說，政府過去一段時間的表現可能有改善的必要，但特首每個決定都合法合憲，並沒有違法瀆職。

彈劾香港特首有多難?

香港立法會想要彈劾特首，需要經過五道程序：

1. 超過1/4立法會議員聯合動議，指控行政長官嚴重違法或瀆職行為而不辭職。

2. 議員辯論後進行「分組點票」表決，須同時在功能界別與地區直選分組當中獲得半數同意票。

3. 委托終審法院組成獨立調查委員會，調查是否有充足證據構成指控。

4. 立法會進行表決，獲到2/3議員支持通過彈劾案。

5. 送交中國國務院做最後核定。

雖然現在立法會有25名民主派議員提出臨時動議，他們也在地區直選席次過半，但由於功能組別由建制派佔大多數，所以預計到了「分組點票」關卡就會失敗。前一任特首梁振英曾經遭到兩次彈劾，也都在第二關就宣告終結。

羅法/李芊(綜合報導)

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