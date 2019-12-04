親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

國造潛艦非錢坑：成本雖高，但其長遠價值無可替代

網軍idcc來自綠委辦公室？黃國書：不曾跟楊蕙如合作

反美香港法案 林鄭：配合北京反制 對5大訴求「沒有補充」

2019-12-04 13:34世界日報 香港4日電

批美「香港人權法」 林鄭：配合北京反制 歐新社
批美「香港人權法」 林鄭：配合北京反制 歐新社
分享

特首林鄭月娥昨天說，美國通過《香港人權與民主法案》，香港會按北京當局要求配合和跟進採取反制美國的措施。

林鄭月娥昨出席行政會議前稱，她未得悉北京就美國簽署《香港人權與民主法案》採取反制措施的內容。外交部提出制裁美方做法，包括暫停審批美軍艦機赴港休整申請等，事屬外交事務，港府將按北京要求作出配合及跟進。過往美軍艦到港，都是由北京審批後香港才跟進。

林鄭又說，港府強烈反對美國簽署有關法案，認為完全無必要及無理據，強調香港市民的人權及自由受《基本法》保障，在集會示威、宗教及採訪等多方面都享有高度自由。她批評外國政府及議會以自身法例干預香港事務，令人遺憾。

批美「香港人權法」 林鄭：配合北京反制 法新社
批美「香港人權法」 林鄭：配合北京反制 法新社
分享

她稱法案對香港的影響仍取決於美國政府相關部門的態度，目前難以評估對行業具體發展有何影響，香港企業不知美國政府日後會採取什麼行動，因此一定會影響信心，帶來不穩定環境。

美國目前有超過1300間企業在香港設立地區辦事處，法案同樣傷害美國自身企業，各大商會亦已強烈反對有關法案。

此外，林鄭還表示，經濟數據顯示香港經濟進入嚴峻局面，上周末暴力場面再現是對經濟復甦「淋冷水」，港府短期內將推出第四輪紓困措施。

林鄭月中赴北京述職

另據香港01報導，林鄭將於16日前往北京述職，依例可望獲國家主席習近平等北京高層接見，預料林鄭將報告香港區議會選舉結果及「止暴制亂」工作進展。

香港新聞組╱香港4日電

明報報導，民陣申請8日再次發起遊行，有網民發出「最後通牒」，要求政府回應五大訴求，否則於9日再發動「三罷」（罷工、罷市、罷課）。林鄭昨被問到如何回應五大訴求時，表示「已經回答了很多次，目前沒有什麼可以補充」。

被問到上周末示威再現，林鄭表示，現階段「遏止暴力」仍是首要任務，除「全力支持警隊」外，她透露近日收到個別立法會議員書信，表達個別業界困難，她強調會認真審視每個個案。

反送中香港港警

延伸閱讀

北京升級「澳門模式」 港學者：報復香港

中國交銀迫港籍主管辭職 港人職場處境堪憂

港四度紓困 撐企業保就業

批美簽署香港法案 林鄭說：配合北京反制

相關新聞

港蒙面便衣警 土瓜灣拘捕多名學生

2019-12-04 11:22

挺反送中遭遣返 印尼移工：港官員稱此案特殊

2019-12-03 22:44

港媒：林鄭月娥16日赴北京 向習近平述職

2019-12-03 22:09

陸媒曝極右翼新納粹分子已潛入香港 準備鬧事

2019-12-03 20:00

反送中抗爭未平 港作家：揭示全球極權與民主之爭

2019-12-03 18:54

CNN問怎看香港示威？ 任正非：沒研究、不知道

2019-12-03 16:46

林鄭：香港享受多方自由 美國法案「沒有必要」

2019-12-03 13:29

民主自由需要「被治療」？中共政權下的香港與新疆

2019-12-03 12:38

林鄭宣佈：香港跟進大陸中央對美反制

2019-12-03 12:09

旅客注意！香港地鐵已回復正常服務

2019-12-03 11:49

中國反制香港人權法案 陸媒：只是第一波

2019-12-03 10:49

蝙蝠俠變跪舔俠？當文創圈向中共磕頭自我審查

2019-12-03 09:45
看更多

熱門文章

這電影賣了67億 踢爆校園黑幕 驚動中南海

2019-12-04 11:00

陸媒曝極右翼新納粹分子已潛入香港 準備鬧事

2019-12-03 20:00

美艦被拒香港停靠 美軍事專家：可能增訪台意願

2019-12-03 15:35

愛妻被70歲鄰居性侵！ 夫目睹怒「毆到下跪」卻反被捕

2019-12-03 18:39

與台灣斷交16個月 薩爾瓦多宣布中國投資重大基建

2019-12-04 09:46

北京升級「澳門模式」 港學者：報復香港

2019-12-04 09:31

三個月沒吃肉了！ 「豬肉」成微博2019秋冬款輕奢單品

2019-12-04 09:59

CNN問怎看香港示威？ 任正非：沒研究、不知道

2019-12-03 16:46

加媒：孟晚舟被捕周年住豪宅 被中國拘捕加國人吃饅頭

2019-12-03 16:30

去年與我斷交 薩爾瓦多總統：支持中國實現和平統一

2019-12-03 20:59

打通貧困區 陸高鐵1周5通車

2019-12-04 00:25

母想見最後一面 失聯20年的北大博士後在美回7個字

2019-12-03 17:16

中國將建300個海上移動牧場 每個牧場年產鮭魚逾6千噸

2019-12-03 15:11

陸外交部大酸龐培歐 像「祥林嫂」嘮叨有毒的謊言

2019-12-03 18:23

日月光投控旗下環旭停牌 擬收購法FAFG股權

2019-12-03 21:11

還記雪中的「裸跑弟」嗎？他11歲大專畢業了

2019-12-03 13:48

高樓大火6分鐘竄樓頂 堵道車主嗆「與我無關」

2019-12-04 09:25

3月台企昆山漢鼎爆炸7死案 4台幹恐被追究刑責

2019-12-03 22:51

反送中抗爭未平 港作家：揭示全球極權與民主之爭

2019-12-03 18:54

補償？勒索？華為員工不滿只拿130萬離職金 興訟被關251天

2019-12-03 16:17

中俄天然氣管道開通 危及美國經濟、戰略影響力

2019-12-03 13:51

留美生變跨國軍火商 家藏大量槍械

2019-12-03 17:22

陸拚新能源車 加速衝量

2019-12-03 23:28

美眾院通過涉疆人權法 陸外交部：惡意攻擊

2019-12-04 09:42

華為開始生產不含美國晶片智能手機

2019-12-03 14:15

挺反送中遭遣返 印尼移工：港官員稱此案特殊

2019-12-03 22:44

反制美國！5家NGO為香港發聲 遭中國制裁

2019-12-03 13:50

港媒：林鄭月娥16日赴北京 向習近平述職

2019-12-03 22:09

中老鐵路 首根500米鋼軌焊接

2019-12-04 00:29

豪宅廣告稱毗鄰濕地公園 到現場才知竟是「屍地公園」

2019-12-03 16:57

港蒙面便衣警 土瓜灣拘捕多名學生

2019-12-04 11:22

陸養殖鮭魚 將建300海上移動牧場

2019-12-04 00:29

北大方正 債券違約87億元

2019-12-04 00:16

受賄19.5億元！省部級官員判死緩、終身監禁

2019-12-04 11:07

親民黨政黨代表換人 洪孟啟將出任海基會董事

2019-12-04 00:15

大陸百城新建房市 趨冷態勢明

2019-12-04 00:28

賀蘭山風電專案 首台機組發電

2019-12-04 00:29

批美簽署香港法案 林鄭說：配合北京反制

2019-12-04 00:00

借助西方技術 新疆用DNA繪製人臉加強社會監控

2019-12-04 00:39

陸擴大邊境金融支持 廈金共建跨境經合區受矚目

2019-12-04 11:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top