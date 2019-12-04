反美香港法案 林鄭：配合北京反制 對5大訴求「沒有補充」

批美「香港人權法」 林鄭：配合北京反制 歐新社 分享 facebook

特首林鄭月娥昨天說，美國通過《香港人權與民主法案》，香港會按北京當局要求配合和跟進採取反制美國的措施。

林鄭月娥昨出席行政會議前稱，她未得悉北京就美國簽署《香港人權與民主法案》採取反制措施的內容。外交部提出制裁美方做法，包括暫停審批美軍艦機赴港休整申請等，事屬外交事務，港府將按北京要求作出配合及跟進。過往美軍艦到港，都是由北京審批後香港才跟進。

林鄭又說，港府強烈反對美國簽署有關法案，認為完全無必要及無理據，強調香港市民的人權及自由受《基本法》保障，在集會示威、宗教及採訪等多方面都享有高度自由。她批評外國政府及議會以自身法例干預香港事務，令人遺憾。

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她稱法案對香港的影響仍取決於美國政府相關部門的態度，目前難以評估對行業具體發展有何影響，香港企業不知美國政府日後會採取什麼行動，因此一定會影響信心，帶來不穩定環境。

美國目前有超過1300間企業在香港設立地區辦事處，法案同樣傷害美國自身企業，各大商會亦已強烈反對有關法案。

此外，林鄭還表示，經濟數據顯示香港經濟進入嚴峻局面，上周末暴力場面再現是對經濟復甦「淋冷水」，港府短期內將推出第四輪紓困措施。

林鄭月中赴北京述職

另據香港01報導，林鄭將於16日前往北京述職，依例可望獲國家主席習近平等北京高層接見，預料林鄭將報告香港區議會選舉結果及「止暴制亂」工作進展。

香港新聞組╱香港4日電

明報報導，民陣申請8日再次發起遊行，有網民發出「最後通牒」，要求政府回應五大訴求，否則於9日再發動「三罷」（罷工、罷市、罷課）。林鄭昨被問到如何回應五大訴求時，表示「已經回答了很多次，目前沒有什麼可以補充」。

被問到上周末示威再現，林鄭表示，現階段「遏止暴力」仍是首要任務，除「全力支持警隊」外，她透露近日收到個別立法會議員書信，表達個別業界困難，她強調會認真審視每個個案。