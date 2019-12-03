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林鄭：香港享受多方自由 美國法案「沒有必要」

2019-12-03 13:29德國之聲 德國之聲

香港特首林鄭月娥。資料照片
香港特首林鄭月娥。資料照片
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香港特首林鄭月娥在12月3日的行政會議前例行會見記者。 她表示，美國通過《香港人權與民主法案》是「完全沒有必要及理據」，因為香港在采訪、集會游行示威、宗教等多方面都享有自由，外國透過自身法力干預香港事務令人遺憾。

中國外交部在周一(12月2日)提出兩項作法反制美國法案，包括中方將暫停美軍艦、軍機停靠香港的申請審批，並准備對多個美國的非政府組織進行制裁。 對此，林鄭月娥表示有關事情屬於外交事務，香港對此不具備管轄權，特區政府將按照中央要求做出配合跟進。

「內憂外患」沖擊香港經濟

香港財政司司長陳茂波在12月2日宣布，香港政府將在今年的財政年度預計15年來首次出現財政赤字。 他也提到，香港第三季GDP按同比收縮2.9%，是自2009年以來第一次出現按年下跌，並連續兩個季度出現負增長，顯示香港經濟已步入衰退。

林鄭月娥在記者會上表示，之前盼望區議會選舉前後大約十多日的平靜可以持續下去，讓經濟有復蘇的機會，但是上周末的示威演變成暴力收場，相當於是「淋冷水」。

對此，林鄭月娥在記者會上表示，近日香港經濟進入嚴峻局面，主要是因為「內憂外患」: 她說，中美貿易戰導致外圍經濟不穩定，香港由於一直是一個比較外向型的經濟，所以受到影響。 「內憂」指的則是國內政治局勢的不穩定。 她勸告港民: 「真的很希望每個香港市民都要珍惜香港人多年來建立的生活，不要再讓它被破壞。 壓制暴力是我們現在的首要任務。 」

林鄭也說，預期失業率會上升，政府短期內會推出第四輪紓困措施。 之前港府在八、九、十月也都有做出紓困措施，總共動用200億港元，這次是第四輪紓困。

羅法/李魚(綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

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