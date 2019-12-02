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抹黑民眾 港警改新聞稿被踢爆

2019-12-02 11:51世界日報 香港2日電

昨天下午爭取五大訴求的遊行，登場1小時後即遭終止。 美聯社
昨天下午爭取五大訴求的遊行，登場1小時後即遭終止。 美聯社
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泛民在區議會選舉大勝後，「反送中」示威仍持續。昨天下午爭取五大訴求的遊行，登場1小時後即遭終止，警方更稱「數百名暴徒投擲多枚煙霧餅」，在被踢爆誇大情事後，港警修改了新聞稿。

中央社報導，12月1日共有3場遊行，並均獲警方發出不反對通知書。上午10時先有「孩子不要催淚彈」遊行，「感謝美國保護香港大遊行」則於中午接力；第3場強調「五大訴求，缺一不可」的「毋忘初心」遊行，在下午壓軸。

其中規模較大的是下午在尖沙咀的「毋忘初心」遊行」。綜合香港電台報導，大批市民下午3時在尖沙咀文化中心一帶聚集，遊行至紅磡香港體育館，重申五大訴求，並要求解散警隊。

遊行發起人Swing表示，警方下午4時左右通知他，由於尖沙咀有突發情況，要終止遊行。但遊行並未立刻停止，不反對通知書有效時間於傍晚6時到期後，部分人士仍繼續在尖沙咀一帶聚集，有人則朝紅磡及黃埔方向前進。

警方在稍早的遊行過程多次施放催淚彈、胡椒彈球及胡椒噴霧驅散，有長者不適，警方至少制伏兩人。

大約晚間7時半，一批防暴警員在紅磡道撤退期間，舉起藍旗和黑旗，有人向警方防線投擲磚塊，警方隨即多次施放催淚彈。港鐵黃埔站則因「突發情況」，晚間暫時關閉。

針對稍早的遊行衝突，警方下午5時55分發出新聞稿稱，「下午約5時，有數百名『暴徒』在梳士巴利道近帝國中心一帶，投擲多枚煙霧餅，造成公眾恐慌，現場非常混亂和危險。因應現場情況，警方別無選擇下已使用最低所需武力，包括施放催淚煙，以停止違法行為」。

但香港電台記者查證後發現，遊行現場並未如警方新聞稿所指，有數百人在帝國中心一帶投擲多枚煙霧餅，並造成公眾恐慌。

面對查證，警察公共關係科隨後將新聞稿改為，「有數百名『暴徒』在梳士巴利道近帝國中心一帶聚集，當中有暴徒投擲多枚煙霧餅」。

「毋忘初心」遊行發起人Swing說，遊行目的是想喚醒香港人，不要忘記五大訴求；他並稱，對於至少有38萬人上街參與遊行感到開心，代表香港市民沒有忘記初衷。

反送中香港港警

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