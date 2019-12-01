親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

831港警打死人？ 6「遇害者」證實活著

2019-12-01 23:50聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

香港831遊行中，警民爆發嚴重衝突，港警甚至衝進地鐵太子站追捕示威者。 （美聯...
香港831遊行中，警民爆發嚴重衝突，港警甚至衝進地鐵太子站追捕示威者。 （美聯社）
分享

香港警方八月卅一日在港鐵太子站清場時，外界盛傳有人被警察打死。港媒傳真社（FactWire）近日訪問六名被誤傳遇害的人士，他們都清醒離開現場。不過，報導認為，仍未能就是否有人在事件中死亡下結論。

香港「八三一」事件中共有五十二人被捕，傳真社訪問其中四十七人，試圖還原當晚站內情況。其中，有六名被捕時受傷的男子被網上傳言為「懷疑遇害」，報導也訪問到這六人，證實這六人並未遇害。

這六名被「懷疑遇害」的男子分別是：暈倒後接受心肺復甦術的男子、驚恐症發作的男子、身穿黑色盔甲的男子、身穿黑衣藍褲的男子、被速龍壓頸的男子以及被制伏疑似失去知覺的男子。

香港「八三一太子站事件」因傳出有人致死，民眾連日在太子站獻花致意及示威。 （法...
香港「八三一太子站事件」因傳出有人致死，民眾連日在太子站獻花致意及示威。 （法新社）
分享

暈倒後接受心肺復甦術的男子受訪表示，曾經向警員自稱有病史，但警方不理會，他隨後暈倒，醒來後發現防暴警察為他進行心肺復甦術，半個多小時後才有消防員為他量血壓。這名男子隨後和其他被捕人士乘坐特別列車到荔枝角站，再轉送醫院。

被速龍壓頸男子則表示，「上列車前被警察打過兩三次，中途他們還想用我的手指開啟我的電話，直到保釋出來後到醫院驗傷，才知道左手出現輕微骨裂。」另外，被速龍制伏時疑無反應的男子則表示，被制伏時失去意識廿至卅秒，醒來後已被人扣住雙手，之後也乘坐特別列車到荔枝角站，再轉送到葵涌警署。

報導指出，自九月起，警方歷次公布、回應傳真社的被捕與受傷人數，數字皆有出入。然由於目擊者位置和站內環境所限，經歷三個月的調查，仍未能就站內是否曾有人死亡做出結論。

反送中香港港警

相關新聞

示威者闖破壞商店 港警追捕至少兩人被捕

2019-12-01 22:34

黃埔示威者投擲磚頭 警方發射催淚彈強力驅散

2019-12-01 21:12

零裝備雪糕車伯伯中催淚煙 擦完臉繼續從容吃冰

2019-12-01 20:39

香港新城市廣場掛16直幡 要求成立獨立調查委員會

2019-12-01 20:10

不滿涉港言論 中國「炮轟」聯合國人權高官

2019-12-01 20:04

遊行結束爆衝突 港警尖沙咀附近發射催淚彈

2019-12-01 18:41

港警舉藍旗驅散 示威者攀爬紅磡繞道屏障離開

2019-12-01 18:35

831事件3個月港再暴亂 示威者丟汽油彈、警催淚彈還擊

2019-12-01 17:47

香港銀髮族和中學生集會 「老幼攜手」反警濫射催淚彈

2019-12-01 17:47

反送中遊行又爆衝突 港警尖東多次射催淚彈驅散示威者

2019-12-01 17:27

為同鄉解釋反送中 港印尼移工面臨遞解出境

2019-12-01 17:01

香港精英大逃亡 瞄準紐約、加州 美加英澳成避風港

2019-12-01 14:59

嗆美、撐港警…盤點這些官媒記者變「新聞主角」

2019-12-01 14:57

辣評貿易戰漲人氣 央視主播康輝：沒想過會成網紅

2019-12-01 14:53

廣東化州建火葬場爆抗爭 網傳當地政府急喊停

2019-12-01 14:52

香港家長帶小孩參加「反催淚彈」集會 有人持美國旗

2019-12-01 13:23

港今3起遊行 港媒：若和平進行 警或批准下周民陣遊行

2019-12-01 10:43

港警務處長：昨晚警車被汽油彈撃中 才施放催淚彈

2019-12-01 09:59

反送中風暴未息 香港警隊推文宣招兵買馬

2019-12-01 09:19

港警昨夜射催淚彈驅散聚集旺角人士 上月19日後首次

2019-12-01 09:03

香港「感謝美國」遊行 獲不反對通知書

2019-12-01 00:10

香港反送中拘捕六千人 近千未成年…

2019-12-01 00:10

奪回社區連結 香港新生代區議員的家鄉奮戰

2019-11-30 22:20

反送中重要衝突 831事件3個月港人紀念

2019-11-30 21:32

香港眾志鄭家朗：面對中國利益 台灣人應選擇民主

2019-11-30 21:13
看更多

熱門文章

可樂當水喝！她日灌5公升暴瘦20公斤 醫師檢查發現慘了

2019-12-01 20:15

7年情斷私家車遭噴紅漆！男方被批負心漢 拍片澄清後風向大逆轉

2019-12-01 10:30

港航突公布12月起 無限期停機上娛樂服務

2019-12-01 08:05

600年前的明代壁畫躲過文革 全靠法海寺一位校工

2019-12-01 10:00

川普剛簽香港人權法案 港民今發起「感謝美國」大遊行

2019-12-01 09:12

珠海上千警力演練反恐突擊 「港警高層」出席受矚

2019-12-01 11:47

反送中遊行又爆衝突 港警尖東多次射催淚彈驅散示威者

2019-12-01 17:27

財產超過880億 最富中國法官涉貪遭免職

2019-12-01 19:40

港警昨夜射催淚彈驅散聚集旺角人士 上月19日後首次

2019-12-01 09:03

香港精英大逃亡 瞄準紐約、加州 美加英澳成避風港

2019-12-01 14:59

黃埔示威者投擲磚頭 警方發射催淚彈強力驅散

2019-12-01 21:12

嗆美、撐港警…盤點這些官媒記者變「新聞主角」

2019-12-01 14:57

中國批義國會邀黃之鋒演說 義朝野：勿說三道四

2019-12-01 10:18

捲入「共諜案」 葉劍英孫女葉靜子：向心與龔青不是她家親戚

2019-12-01 21:09

香港家長帶小孩參加「反催淚彈」集會 有人持美國旗

2019-12-01 13:23

為同鄉解釋反送中 港印尼移工面臨遞解出境

2019-12-01 17:01

大陸民眾12月1日起 辦理手機門號需要人臉辨識

2019-12-01 18:59

港今3起遊行 港媒：若和平進行 警或批准下周民陣遊行

2019-12-01 10:43

遊行結束爆衝突 港警尖沙咀附近發射催淚彈

2019-12-01 18:41

無視北京反彈 大批港民遊行感謝美國通過香港人權法案

2019-12-01 14:14

反送中風暴未息 香港警隊推文宣招兵買馬

2019-12-01 09:19

示威者闖破壞商店 港警追捕至少兩人被捕

2019-12-01 22:34

不滿涉港言論 中國「炮轟」聯合國人權高官

2019-12-01 20:04

貿易戰、氣候變遷 陸官方憂心糧食拉警報

2019-12-01 13:33

港警舉藍旗驅散 示威者攀爬紅磡繞道屏障離開

2019-12-01 18:35

港警務處長：昨晚警車被汽油彈撃中 才施放催淚彈

2019-12-01 09:59

香港新城市廣場掛16直幡 要求成立獨立調查委員會

2019-12-01 20:10

零裝備雪糕車伯伯中催淚煙 擦完臉繼續從容吃冰

2019-12-01 20:39

續批香港人權法案 人民日報：雙重標準為暴力撐腰

2019-12-01 10:36

廣東化州建火葬場爆抗爭 網傳當地政府急喊停

2019-12-01 14:52

辣評貿易戰漲人氣 央視主播康輝：沒想過會成網紅

2019-12-01 14:53

港財政司長坦言：反送中風波重創香港經濟

2019-12-01 13:30

中國人民銀行行長易綱 暗示短期內不會調降基準利率

2019-12-01 16:17

甘肅月牙泉每年挖出上百支遊客手機

2019-11-29 11:17

題字「曉」書館多一橫 張大春鬧笑話？

2019-12-01 17:23

香港銀髮族和中學生集會 「老幼攜手」反警濫射催淚彈

2019-12-01 17:47

老院士袁隆平辦身分證 長沙公安上門服務

2019-12-01 17:23

港政務司長：恢復秩序才能留住人才

2019-12-01 09:47

831事件3個月港再暴亂 示威者丟汽油彈、警催淚彈還擊

2019-12-01 17:47

穩民生經濟 胡春華喊話：確保豬肉供應

2019-12-01 13:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top