831港警打死人？ 6「遇害者」證實活著

2019-12-01 23:50 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



香港831遊行中，警民爆發嚴重衝突，港警甚至衝進地鐵太子站追捕示威者。 （美聯社） 分享 facebook

香港警方八月卅一日在港鐵太子站清場時，外界盛傳有人被警察打死。港媒傳真社（FactWire）近日訪問六名被誤傳遇害的人士，他們都清醒離開現場。不過，報導認為，仍未能就是否有人在事件中死亡下結論。

香港「八三一」事件中共有五十二人被捕，傳真社訪問其中四十七人，試圖還原當晚站內情況。其中，有六名被捕時受傷的男子被網上傳言為「懷疑遇害」，報導也訪問到這六人，證實這六人並未遇害。

這六名被「懷疑遇害」的男子分別是：暈倒後接受心肺復甦術的男子、驚恐症發作的男子、身穿黑色盔甲的男子、身穿黑衣藍褲的男子、被速龍壓頸的男子以及被制伏疑似失去知覺的男子。

香港「八三一太子站事件」因傳出有人致死，民眾連日在太子站獻花致意及示威。 （法新社） 分享 facebook

暈倒後接受心肺復甦術的男子受訪表示，曾經向警員自稱有病史，但警方不理會，他隨後暈倒，醒來後發現防暴警察為他進行心肺復甦術，半個多小時後才有消防員為他量血壓。這名男子隨後和其他被捕人士乘坐特別列車到荔枝角站，再轉送醫院。

被速龍壓頸男子則表示，「上列車前被警察打過兩三次，中途他們還想用我的手指開啟我的電話，直到保釋出來後到醫院驗傷，才知道左手出現輕微骨裂。」另外，被速龍制伏時疑無反應的男子則表示，被制伏時失去意識廿至卅秒，醒來後已被人扣住雙手，之後也乘坐特別列車到荔枝角站，再轉送到葵涌警署。

報導指出，自九月起，警方歷次公布、回應傳真社的被捕與受傷人數，數字皆有出入。然由於目擊者位置和站內環境所限，經歷三個月的調查，仍未能就站內是否曾有人死亡做出結論。