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零裝備雪糕車伯伯中催淚煙 擦完臉繼續從容吃冰

2019-12-01 20:39香港01 記者黃詠榆／報導

受催淚煙影響後，歐陽先生靠吃雪條減不適。 香港01記者黃詠榆／攝影
受催淚煙影響後，歐陽先生靠吃雪條減不適。 香港01記者黃詠榆／攝影
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有網民今日（1日）下午發起「毋忘初心大遊行」，再次觸發警民衝突。警方指因有「暴徒」擲磚頭，在梳士巴利花園外發射催淚彈，波及一名近八旬、零裝備雪糕伯伯。他洗眼後馬上返回檔口，稱「無嘢喇，要收檔喇」；但平靜過後，又忍不住食雪條，稱「增加啲呼吸，依家一切良好、好舒服」。

「驚都無辦法，要睇住部車」

遊行隊伍隊頭在下午四時許已到達終點紅館，但「戰線」仍停留在尖沙嘴一帶，黑衣示威者與防暴警在梳士巴利道與彌敦道一帶對峙，警方曾於梳士巴利道施放數枚催淚彈，驅散示威者，現場煙霧瀰漫，波及一名在太空館外開檔的雪糕伯伯，難受得眼淚鼻水直流。

近80歲的店主歐陽先生表示，下午2時開檔，衝突時原打算離開，惟警方早已設置封鎖線，「唔可以擺低架車就咁走！」他指，警方突然施放催淚彈，感到十分眼乾，經急救員為他洗眼後，已沒有不適。被問及是否害怕時，他說：「唔驚，驚都無辦法，要睇住部車。」

指吃雪條「增加啲呼吸」

歐陽先生在慢慢收拾雪糕車期間，現場衝突仍未完全結束，附近有大批防暴警持槍戒備，他卻冷靜地取出一條雪條享用，解釋指「增加啲呼吸，依家一切良好、好舒服」，待警察離開後，自己也會離開。

受催淚煙影響，歐陽伯伯眼部一度不適。 香港01記者勞顯亮／攝影
受催淚煙影響，歐陽伯伯眼部一度不適。 香港01記者勞顯亮／攝影
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文章授權轉載自《香港01》

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