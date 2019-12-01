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不滿涉港言論 中國「炮轟」聯合國人權高官

2019-12-01 20:04德國之聲 德國之聲中文網

曾經是智利總統，如今是聯合國人權事務最高級別專員的巴切萊特就香港局勢在《南華早報...
曾經是智利總統，如今是聯合國人權事務最高級別專員的巴切萊特就香港局勢在《南華早報》上刊登文章，要求「依法對香港警察是否存在過度執法的問題展開獨立調查」。 圖／德國之聲中文網提供
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曾經是智利總統，如今是聯合國人權事務最高級別專員的巴切萊特就香港局勢在《南華早報》上刊登文章，要求「依法對香港警察是否存在過度執法的問題展開獨立調查」。之後，中國駐日內瓦代表團做出回應，指責巴切萊特干涉中國內政，嚴重違反《聯合國憲章》宗旨和原則，代表團稱：「中國對此堅決反對，並已向巴切萊特和人權高專辦提出嚴正交涉。」　　

在《南華早報》刊登的客座評論中，巴切萊特指出香港最近舉行的區議會選舉傳遞了「明確的信息」。在各方都必須放棄使用武力的同時，香港政府必須采取措施建立信任，比如對警察過度使用武力的指控展開公正的調查。

巴切萊特評論稱，2019年全球「目睹了了鼓舞人心的和平甚至是慶祝性的示威活動，同時也目睹了安全力量使用武力以及抗議者的暴力行為，包括在我的國家智利，當然也包括香港」。她強調：「以我作為國家元首和人權事務高級專員的經驗表明，盡可能廣泛的開展對話是大規模抗議活動中唯一清晰可辨的出路。」

這位聯合國人權高級專員指出，在目前的情況下：（香港）政府僅譴責一些示威者的暴力行為，同時僅依靠安全措施來應對示威活動，卻沒有做出包容性的努力來滿足大部分民眾的需求，最終導致許多人感到他們的訴求沒有被政府聽到，導致他們的不滿逐步升級。

她認為，基於上述原因，在指控警察過度使用武力，以及個人暴力行為造成死亡、嚴重傷害或重大損失的情況下，問責制是如今解決僵局的關鍵。要求對警察使用武力的情況進行獨立調查，不會損害警察和安全部隊的形象，也不會懲罰不得不做出巨大個人犧牲的警察們。

中方：「妄評中國香港特區局勢 嚴重違反《聯合國憲章》宗旨和原則」

就此，駐日內瓦代表團发言人陳亞歐於上述評論文章发表的當天发布聲明予以批駁，稱「聯合國人權高專巴切萊特11月30日在香港媒體发表文章，妄評中國香港特區局勢，干涉中國內政，嚴重違反《聯合國憲章》宗旨和原則，中方對此堅決反對，已向巴切萊特和人權高專辦提出嚴正交涉。」聲明稱：當前香港持續发生的激進暴力犯罪行為，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線。

針對巴切萊特在評論中提出的廣泛對話和調查警方使用武力的建議，中國駐日內瓦代表團发言人表示：面對激進暴力犯罪行為，香港警隊一直堅守崗位，恪盡職守，在執法過程中保持專業和克制，為恢復社會秩序、維護社會治安、捍衛香港法治付出了巨大努力，承受了巨大壓力，做出了巨大犧牲。同時，自修例風波发生5個多月以來，林鄭月娥行政長官和她的團隊做了許多努力，以開放態度與民眾接觸、溝通，與民眾進行了一百多場對話交流。发言人陳亞歐表示：「真正在破壞這些對話努力的是那些激進暴力犯罪分子和反中亂港勢力……巴切萊特的上述文章公然干涉中國內政，向特區政府和警方施壓，只會助長暴亂分子氣焰，甚至鼓勵他們采取更加激進暴力的行為。」

有著特別行政區地位的中國香港半年來因政府一度計劃推出《逃犯條例》，讓部分犯罪分子被引入中國大陸成為可能而陷入巨大的社會動蕩。到目前為止警方表示已經逮捕了超過5800人，其中大約1000人需要面對法律指控。示威者和警方互相指責對方過度使用暴力。到目前為止，港府特首林鄭月娥沒有答應示威者提出的成立獨立委員會，調查警方暴力的要求。

任琛/樂然（南華早報、美聯社、法新社）

本文章由德國之聲授權提供】

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