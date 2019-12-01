香港銀髮族和中學生集會 「老幼攜手」反警濫射催淚彈

2019-12-01 17:47 世界日報 編譯中心╱綜合30日電



香港反送中抗議行動30日繼續進行，示威者舉起五指，表示向港府要求「五大訴求」。 美聯社 分享 facebook 香港區議會選舉結束後的第一個周末，香港一批中學生和銀髮族，30日下午在中環遮打花園舉行以「老幼攜手和你同行」為主題的跨世代集會，反對警方過度使用催淚彈，關注催淚氣體產生的二噁英對人體的影響；集會也表明加強抗爭者團結，呼籲加強市民凝聚力，繼續發聲抗爭。

身兼司儀的銀髮族代表譚國新及兩名中學生，在集會開始前手牽手，表明「永不割席」；年輕人大多戴上口罩，中老年長者則不少自備小椅子參加；約下午5時，大會宣布集會完成。譚國新指出，約有3500人出席；警方則表示，高峰時有650人。

一名長者發言時說，希望透過集會告訴社會及特首，不會與年輕人割席，還有一名中學生促請警方停止施放催淚彈，認為當中的化學品對老幼的健康造成影響，對環境也不能修復。

反送中運動爆發至今，警方已施放超過1萬枚催淚彈，僅11月11日一天，警方就使用2330枚。社會對催淚彈帶來的化學汙染十分關注，有化學專家表示，催淚彈在燃燒過程中，會釋放有毒物質。

本地公立醫院已接獲2600多起吸入催淚煙的求診個案；香港政府食物及衛生局局長陳肇始30日表示，病入吸入催淚煙的反應只屬短暫，全部很快出院。

談到近半年來「反送中」抗爭帶來種種的不便，前香港中文大學講師鄺士山表示，先前他去看醫生時也因堵路而交通受阻，但公義和個人利益比較下，公義更為重要，所以不會割席（切割）。