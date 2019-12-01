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中油台北港工程7人落海 3人失去生命跡象

831事件3個月港再暴亂 示威者丟汽油彈、警催淚彈還擊

2019-12-01 17:47世界日報 編譯中心╱綜合30日電

11月30日是香港反送中」衝突831太子站事件三個月，連串示威沒有隨著區議會選舉完結而平息，大批示威者前往旺角警署及太子站外聚集，架設祭壇，燃點香燭、焚燒紙錢及獻花悼念；防暴警察到場後舉起藍旗警告，還有警員舉起胡椒噴霧及胡椒球發射器驅趕民眾。

綜合港媒報導，當晚8時，數十名身穿黑衣的示威者，突然衝出旺角警署對開一段太子道西及彌敦道，並以木卡板、小巴站牌及塑膠圍欄等雜物堵路，高呼「黑警死全家」等口號，另有示威者到太子站外舉起傘陣。在彌敦道近太子道西交界，示威者在行人路上聚集，高呼「解散警隊，刻不容緩」等口號。

晚上近9時，多輛警車沿彌敦道南行線駛至示威集會現場，大批防暴警員下車後架設防線，並舉起藍旗警告，要求在場示威者及記者返回行人路，期間有警員一度舉起防暴槍及胡椒噴霧戒備，最少二男一女疑被胡椒球槍或胡椒噴霧射中，需由義務急救員治理。防暴警員清走太子道西及彌敦道上的路障，並清理太子站出口外放置的花束，身穿黑衣的示威者則四散離去。

警方表示，當晚有示威者聚集於太子彌敦道，以雜物架設路障，現場交通嚴重擠塞；警方警告示威者正參與「未經批准的集結」，須立即停止違法行為。在防暴警退回旺角警署後，有示威者再搬來塑膠圍欄、發泡膠箱及紙皮等雜物堵塞太子道西，有人用鐳射筆照向警署外牆，警署內的警員則提出警告。

1日凌晨，仍有近百名示威者聚集在旺角彌敦道一帶；有示威者在彌敦道與亞皆老街交界向一輛警車投擲汽油彈，警員隨即施放催淚彈還擊；數名黑衣人在港鐵旺角站近亞皆老街縱火焚燒雜物；在港鐵旺角站內，有廣告燈箱被縱火燒毀。

8月31日港鐵太子站警民衝突時，坊間傳聞有三名傷者失蹤或被打死，港警事後數度澄清當晚並沒有示威者遭毆打致死，但831太子站事件仍和721元朗白衣人襲擊示威民眾一樣，成為眾多港人對警方不信任的重要事件。

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