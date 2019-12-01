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當年蔣經國害父失業 吳怡農：沒想到今和他孫子競爭

香港精英大逃亡 瞄準紐約、加州 美加英澳成避風港

2019-12-01 14:59世界日報 香港新聞組／香港1日電

香港示威已持續近半年，香港經濟出現十年來首次衰退，香港不少富裕精英正考慮移民，到海外尋覓避風港，首選目標包括美國、加拿大、英國、澳洲等。

年輕、高收入群體考慮移民

BBC中文網報導，紐約曼哈頓下城高樓林立、車水馬龍，跟摩肩接踵、應有盡有的香港灣仔街頭不無相似。許多資金充裕的香港精英正在考察此處，為自己和兒女制定離港的後備計畫。

報導引述在紐約從事地產經紀的潘琳稱，她近期接到來自香港客戶查詢的數量，明顯多於香港發生示威運動前，當中包括香港本地人與在香港定居的內地人。他們屬高收入群體，不少做金融、房地產生意，也有香港公務員，大部分有正在求學的子女。

曼哈頓下城區 樓價比香港便宜

潘琳稱，很多客戶打算先安排子女去讀書，故此會選擇在學校的周邊地帶買樓，例如是曼哈頓下城的紐約大學附近，該些地段的樓價動輒要數百萬美元，「他們也不抱怨貴，因為跟香港中心區域的樓價比起來，還是相對便宜。」

潘琳說，業內流傳「沒錢就移民到台灣，有錢就移民去紐約」的說法，原本已有大量香港移民聚居的溫哥華、墨爾本等，也是港人如今首選的移民目的地。

報導引述紐約的移民律師孫文傑稱，目前有十多個年輕香港人向他查詢投資移民事務，相對而言，之前同類的客戶屈指可數，他稱，這些客戶通常約25至35歲，很多是有美國留學經歷的香港人，由於有家人的財務支持，能夠負擔50萬美金的美國EB5投資移民最低額度。

孫文傑表示，紐約與加州是香港客戶兩大移民目的地，除此之外，加拿大、澳洲和香港的舊宗主國英國都是精英階層首選的避風港。

英媒Evening Standard報導稱，儘管英國正深陷脫歐的政治動盪中，過去幾個月裏，計畫移民的香港買家帶動了倫敦樓市；「星期日泰晤士報」早前也報導，受香港連月示威影響，愛爾蘭有投資移民房地產公司收到大量港人查詢，相比過去數字有大幅上升趨勢。路透6月也報導，部分香港富豪感憂慮，開始把自己的資產轉移到海外，其中新加坡被視為理想之地。

加拿大媒體CBC報導指出，從6月中旬起，有意購買溫哥華房產的香港買家數量顯著上升。還有不少此前曾在溫哥華居住的港人，選擇此時回流加國，緊張的政治氣氛和香港高企的房價是他們選擇離港的兩大理由。

香港示威已持續近半年，香港經濟出現十年來首次衰退，香港不少富裕精英正考慮移民，到...
香港示威已持續近半年，香港經濟出現十年來首次衰退，香港不少富裕精英正考慮移民，到海外尋覓避風港，首選目標包括美國、加拿大、英國、澳洲等。 美聯社
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香港示威已持續近半年，香港經濟出現十年來首次衰退，香港不少富裕精英正考慮移民，到...
香港示威已持續近半年，香港經濟出現十年來首次衰退，香港不少富裕精英正考慮移民，到海外尋覓避風港，首選目標包括美國、加拿大、英國、澳洲等。 美聯社
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