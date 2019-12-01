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辣評貿易戰漲人氣 央視主播康輝：沒想過會成網紅

2019-12-01 14:53世界日報 中國新聞組／北京1日電

霸氣回應美國貿易戰「中國已做好全面備戰的準備」 、對國泰航空點評「不作不死」的「播神」康輝出書了。他從不茍言笑的主播意外成為網紅，「從來沒有想過有一天《新聞聯播》還有我個人會成為網紅」，康輝謙虛的說，「這樣的網紅我願意去做，而且一定會做好」。

中新社報導，康輝從2006年起主持《新聞聯播》，從霸氣回應中美貿易戰，到在抖音平台的《主播說聯播》欄目中以輕鬆、活潑、更年輕的方式講述當天的大事小情，再到在網友戲稱神仙打架的《主持人大賽》中機智、專業又暖心的點評，讓康輝在網路上收獲了意料之外的關注。

對於網友的讚譽，47歲的康輝回應「我不是播神」，他從來沒想過自己會成為網紅。他在近日推出隨筆自傳《平均分》中，書寫了高考的波折、當貓奴的心得、央視工作的愛與痛以及與父母和妻子的細膩情感。

報導指出，當了十餘年的主播，無論再緊急的稿件，都要做到氣定神閑地播報完畢。

康輝在書中提到了自己的眾多「至暗時刻」。在職業播報生涯中，將「慰問電」說成了「賀電」、無意識的口誤以及「鼻涕門」事件。對於擔任《新聞聯播》主播的壓力，康輝直言，「這個節目的重要性不言而喻，我想用12個字是最準確的評價，『字字千鈞、秒秒政治、天天考試』」，如何化解壓力，還是得靠專業標準。

霸氣回應美國貿易戰「中國已做好全面備戰的準備」 、對國泰航空點評「不作不死」的「...
霸氣回應美國貿易戰「中國已做好全面備戰的準備」 、對國泰航空點評「不作不死」的「播神」康輝出書了。 圖取自中新網
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