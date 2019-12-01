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廣東化州建火葬場爆抗爭 網傳當地政府急喊停

2019-12-01 14:52世界日報 中國新聞組／北京1日電

廣東茂名化州市民眾28日上街抗議興建火葬場，與防暴警察爆發激烈衝突，遭到警方以催淚彈鎮壓。傳出當地政府29日急踩煞車，網上流傳一份化州市政府發出的公告，稱涉事「人文生態園」的工程建設已經暫停，並進一步徵求民眾意見。中國網友討論這件事時，也不停從正反兩面扣連反送中示威。

中央社報導，化州市民眾抗議，源於化州市政府先前多次在官網上公告要興蓋「化州市人文生態園建設項目」，卻在11月27日的公告多加了「含殯儀館」四個字，變成「化州市人文生態園建設項目（含殯儀館）」，因而激起民憤。

警民衝突於28日上演，民眾上街示威時，與公安推撞，又以磚頭扔向裝甲車，甚至有警車被眾人推翻的影片在網路上流傳。

當地民眾則在微博指控，警方濫捕亂打人，甚至發射催淚彈、出動水砲車，相關照片一樣從微博上不斷流出。

據報導，激起民憤後，當地政府踩煞車，根據臉書帳號有線中國組指出，化州市政府29日發出公告，指項目存在不同意見，經政府研究，要進一步徵求民眾意見，所以決定停止項目建設。

但有村民認為，民眾間流傳政府文件，相信是真確無誤，但由於欠缺文件編號，擔心是政府緩兵之計，現時會靜觀其變。

示威內容雖然屢屢在微博上遭砍，但從還沒被刪除的討論串中可以發現，這件事意外激發中國民眾對於香港「反送中」的討論與聯想。

報導指出，例如有人就比照「港獨」的指控，稱這些示威者是「茂獨」、「村獨」，也有人問，「現在你們理解某個國際城市的行為了嗎？」暗指香港「反送中」示威。

還有民眾猜想，「前一天告訴你建生態公園，後一天變成火葬場你接受嗎？我倒是好奇最近新建這麼多火葬場是燒誰了，最近有這麼多死人嗎？」

廣東茂名化州市民眾抗議興建火葬場，與警方爆發衝突，傳出當地政府公告暫停建設。取材...
廣東茂名化州市民眾抗議興建火葬場，與警方爆發衝突，傳出當地政府公告暫停建設。取材自微博
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