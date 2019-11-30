奪回社區連結 香港新生代區議員的家鄉奮戰

2019-11-30 22:20 德國之聲 德國之聲



「看到我當選很開心，不斷跑來恭喜我，很熱情」。 31歲的香港西貢欣英的區議員當選人鐘錦麟，面對德國之聲采訪，心中仿佛卸下一塊大石。香港在11月24日舉辦區議會選舉，歷經一整夜的開票後，屬於泛民主派的陣營，在452席中拿​​下388席，而較親北京政府的建制派，則拿下59席，創下歷史上的慘敗。

香港自從6月9日，因為「逃犯條例」制定而爆发反送中抗議以來，不斷地在抗議時被警方驅離，甚至惡意對待，各種不公平的虐待時有所聞。而政府則是堅守其立場，除了撤回逃犯條例外，便不再對示威者的要求近一步表態，在區議會的選舉結束後，很多新聞媒體都解讀，這是「民主自由陣營的大勝」。

「這次選舉真的很困難，好像民生比重較低了，反而政治味濃了點」，鐘錦麟自從22歲當選區議會議員以來，這次已經是他第二次連任。區議員原先在香港政治中，是個較不受重視的職位，跟立法會不同，區議員不具有任何政治實權，而是負責區域內街坊的民生問題，舉凡環境衛生、到社區交通改善等，區議員必須一一詳實紀錄，然後再呈報給港府作為改善依據。

然而，在反送中抗議的效應下，這次的街坊已經不再將區議會選舉視為一般選舉，而是一種政治表態。鐘錦麟說：「我碰到好多街坊擔憂，香港會不會愈來愈亂，是不是該平靜點？」，有些過去三年多都是老街坊朋友，這次卻因為政治上的因素，不投給隸屬泛民主派的他，選擇投給敵對的建制派陣營。

親自與老一輩溝通

社區的連結，在香港的歷史发展中極為重要。香港在70年代起，大量興建公共屋村，給予當年來港求生的人們一個安居立命之所。在1997年香港回歸後，香港的屋村也成為中國大陸政府的目標，親中國大陸的建制派，在社區聯絡上下了極大功夫，過往的區議員選舉上，建制派總是佔有較好優勢。

25歲的香港荃灣西區議員當選人易承聰，原先只是位心理學系的大學生，在2014年的香港雨傘運動後，啟蒙對香港政治的興趣，決定出來參選區議員，最後以62%得票率，超過4700票奪下區議員位置。他跟德國之聲表示：「我想盡一份心力，為了公義 而參政，讓香港社會出現改善，我覺得是好事」。

易承聰跟德國之聲說明，香港選舉在過去有所謂「蛇齋餅粽」等惡習，意即參選者平時透過蛇羹、齋飯、月餅與粽子等小利，去利誘選民在選舉時投給該人。這樣的方式過往建制派常常使用，也不時遭到批評，但是易承聰決定打破這樣傳統，拿回社區連結，過往建制派較拿手的區域，年輕人要用行動親自與老一輩溝通。

年輕時即投入政治

「這幾年愈來愈多年輕人出來，跟北京嚴重打壓有關，以前不是那麼嚴厲直接，但現在直接打壓人權自由，不讓香港人有機會有民主，很多年輕人都看在眼裡」。 26歲的岑敖暉，從香港雨傘運動以來，就積極參與政治，也成為年輕一輩中有名的民運人士，這次選舉中，他也順利當選荃灣海濱區議員。

從小在海濱區長大，岑敖暉自然對荃灣有份感情，然而在反送中運動以來，岑敖暉深切感受到，香港正在邁入「死亡階段」。 「就像台灣2018年地方選舉後，開始流行『亡國感』一詞，但香港人的感覺更明顯，我們就要不見了」。他說，香港在這時面臨最後階段，才造成香港人不顧一切地起來反抗。

然而，就算是選上區議員，岑敖暉依舊不認為香港的前途是樂觀。 「台灣的選舉，對權力的改變有真實的意義，不論總統、市長、立委或是市議員，得到的都是真實權利」，但區議會的大勝，不代表政治上就有任何話語權，岑敖暉認為，未來還是要步步為營。

「如果說這次贏了，香港就贏了，五大訴求就會成立了，這是不可能的」。岑敖暉認為，贏後把握每個機會，從街頭，經濟，對美國關系，到各式大小選舉都要把握。 「贏下不同陣地，守住每個小地方，不給建制派有滲透機會」，岑敖暉認為，今後的香港，每一個地方都要守住，才能替自己家鄉做出最大貢獻。

受到前輩啟蒙參選

而25歲的謝旻澤，則是這次選舉中，相對沒經驗的素人。在參選前，他不過是個科技小公司的合伙人。他對德國之聲說：「當我說要先暫時放棄（事業），讓好友先分擔企業時，他們一度要我別擔心，並支持我」。

謝旻澤的政治啟蒙，來自香港本土派人士梁天琦的啟发。在兩年前，他當時看到梁天琦在旺角的「魚蛋革命」的沖突時，認為需要替香港做些事，「我想兩年前梁天琦說的話現在都應驗了，『政府需對人民負責，社會就不會亂，香港不是想亂而亂，源頭是來自政府漠視』」，梁天琦說。

然而，決定出來參選後，謝旻澤也碰到不少街坊的冷嘲熱諷。 「他們就覺得你年輕，什麼都不懂。但我覺得只要有心，做好地區聯系，我們年輕人絕對不是想象中這麼盲目」。當他當選後，出去面對居民時，所感受到的熱情讓他相當感動，「我覺得膊頭上的擔子十分重了」，謝旻澤說。

選後將更創造連結

對於這次得反送中抗議，所激发出來的投票率，這幾位當選人都感到相當訝異。然而，對於將來香港的未來，他們都認為區議員除了社區連結，還有政治理念的傳承。謝旻澤說：「未來區議會其中一項重點的工作，就是要增加透明度，令居民更加能夠清楚議會的運作及公帑的運用，繼而能夠借此表達自己的意見」。

表達意見的重要性，讓許多人認為可以讓區內的街坊學習民主的精神。鐘錦麟認為，要跟街坊溝通，認為政府有沒有落實承諾，是很重要的，他說：「成長背景不是絕對的，吸收兩邊的資訊後判斷，理解社區氛圍都很重要，但就是要制造民主氛圍，讓大家有團體決定，尊重對方的形式」，他認為了解民主後，才能擋住建制派。

謝旻澤則認為，讓居民更加能夠清楚議會的運作及公帑的運用，才能夠表達自己的意見。在區議會學習民主制度，才能體現相互尊重的精神。

這次的選舉有許多香港年輕人出來參選，易承聰認為：「這是好事，我們這代年輕人不是沉默的，香港的獅子山精神，拼命工作努力生活，大家不是為了自己，是為了爭取更好的社會，大家都不想離開香港，我們會加油，無論何時都繼續為香港服務」。

【 本文章由德國之聲授權提供】