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反送中衝突 逾2600人吸入催淚煙求診

2019-11-30 11:47中央社 香港30日電

香港反送中」運動爆發示威衝突以來，本地公立醫院已接獲2600多起吸入催淚煙的求診個案。

香港政府食物及衛生局局長陳肇始今天說，病入吸入催淚煙的反應只屬短暫，全部很快出院。

她並說，一直與醫學專家及科學家評估催淚煙帶來的健康風險，以及探討應對方法，而專家的評估是，催淚煙、汽油彈及焚燒雜物釋出的物質都對健康有影響。

「反送中」運動6月爆發以來，警方不斷發射催淚彈驅散示威者，示威者則以汽油彈或焚燒雜物回擊。據公布，警方至今已使用了約一萬枚催淚彈。

香港反送中運動。圖／取自路透社
香港反送中運動。圖／取自路透社
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