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欲改善梵中關系 方濟各示好「愛中國，希望前往北京」

2019-11-29 15:25德國之聲 德國之聲

教宗方濟各。（路透）
教宗方濟各。（路透）
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羅馬天主教教宗方濟各11月26日從日本返回梵蒂岡的途中，在飛機上接受訪問時有記者，何時能飛往北京？教宗說，「我希望前往北京，我愛中國」，接著，中國外交部發言人耿爽在例行記者會上對教宗的講話，表示讚賞，並說「我們看到有關報導。中梵之間保持良好溝通，我們對中梵關系改善取得進展感到高興。」

據梵蒂岡廣播電台的報道，教宗在記者會上就香港局勢這樣闡述道，他發電給林鄭月娥，是請求飛越他們領空的「一種禮貌方式」，並不存在譴責或支持之意。「如果我們細想，不只是香港發生這樣的事情，智利、法國，民主的法國都發生了這樣的事，法國黃背心運動進行了一年之久，尼加拉瓜和其他拉美國家也有這類問題，一些歐洲國家也如此。這是普遍的情況。聖座該做什麼？促請對話、和平，但不僅是香港，還有此時我無法做出評估的各種情況和問題。」

教宗周六（11月23日）飛往日本訪問途中，分別致電問候中國、香港以及台灣領導人。

改善梵中關系的障礙

中國估計共有1200萬天主教徒，分屬官方的天主教愛國會和獨立的地下教會，前者的神職人員與中共政權關系密切，後者則宣誓效忠梵蒂岡。 北京自從1951年與梵蒂岡終止外交關系之後，就一直擔心允許獨立教會的存在甚至擴大，可能威脅到政府的權力。

方濟各2013年成為教宗後，曾在多個場合表達希望改善同中國關係的願望，但與台灣的外交關系以及主教產生的程序是改善兩國關係最主要的障礙。2018年9月，梵蒂岡與中國政府達成任命主教的協議，帶來中梵關係升溫。這項協議承認和尊重教宗任命主教的權力，但同時規定，主教候選人的產生不歸教宗管轄。

這項協定簽署時，曾被看作是北京做出了更多的妥協。當時，也有許多人相信這是中梵恢復外交關系的前兆，然而雙方至今卻仍然沒有恢復正式的邦交關系，而在此之前，教宗希望訪問中國的願望，也只能是口頭表述而已，不會有實現的可能。

本文章由德國之聲授權提供】

反送中香港梵蒂岡方濟各中共

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