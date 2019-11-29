香港理工大學內 港警搜出3000多枚汽油彈

2019-11-29 14:09 世界日報 綜合報導



港警搜查理工大學，檢獲600枚汽油彈和20瓶濃硫酸 美聯社 分享 facebook

香港理工大學被警方封鎖多日，28日港警派遣安全小組進入校園處理危險品和蒐證。經過清查，在理工大學至少找到3000多枚汽油彈和數百瓶濃硫酸以及其他腐蝕性液體。香港警務處長鄧炳強表示，希望能在周六、日之前，將理工大學校園交還校方。

據官方香港電台報導，截至28日晚上，港警發現3801枚汽油彈，其中部分綁上壓縮燃料罐，並發現數百瓶濃硫酸，還搜出弓箭、玻璃瓶、易燃液體等危險物品。

報導引述高級警司李桂華表示，理大環境較警方估計複雜，部分設施被破壞，校園內還發現多種汽油彈原材料，又發現腐蝕性液體，部分相當危險，需要即時處理。警方已加派人手進行蒐證，希望盡快完成有關工作。

由於理大陷入警民連日激烈衝突，現場所見，校園內地上滿是垃圾、磚頭和碎石等，牆壁和地面都用油漆寫有「以武制暴」、「香港人反抗」、「光復理工」等字句和塗鴉，並貼有訴求的傳單。

對於香港特首林鄭月娥表示，考慮就修例事件成立「獨立檢討委員會」，鄧炳強說，他個人並不反對，因為涉及警員的投訴，會交由監警會處理。

被問到是否會公開催淚彈的成分，他說不能自揭「底牌」，最重要是有效分隔示威者，還說環保署可考慮檢視催淚氣體是否對環保有影響，例如檢驗衝突現場是否有殘餘二噁英(另譯戴奧辛)，以及二噁英是由催淚彈還是焚燒塑膠造成。

鄧炳強又說，希望以人性化、剛柔並濟的方式加強與社會各界溝通，令香港成為一個既安全又有新聞自由的地方，也希望重建警隊形象，恢復香港社會秩序。