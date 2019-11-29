新聞眼／美國法律 終非香港人盾牌或武器

2019-11-29 14:09 世界日報 華盛頓報導



分析：香港法案為強心針，並非盾牌或武器。 路透社 分享 facebook

川普總統此時簽署「香港人權與民主法案」與「保護香港法案」，對香港「反送中」示威者如同一劑強心針；兩條法案都由國會起頭，然而是否執行及如何執行法案，行政部門態度仍是關鍵，現在只盼這劑來自遠方的強心針，不會讓示威者過度興奮，也不會造成北京當局過激反應。

參院一致同意通過「香港人權與民主法案」，眾院火速採取參院版，並以417票對1票通過法案，眾院議長波洛西更在通過隔日舉行簽署法案儀式，隨即將法案送到川普桌上。國會通過至今一周，川普不能執意反對，只能簽署認可。

「香港人權與民主法案」要求行政部門點名、制裁香港侵權人士，並定期評估香港自治情況；雖然立法使美國政府多了一項工具，但行政部門的態度才是執行法案的關鍵，且即使點名香港侵權人士，也可出於維護美國國家利益而提出豁免。

美國在台協會前理事主席卜睿哲曾說，他擔憂香港示威者與北京當局對於「香港人權與民主法案」的認知落差，會引來誤判風險；卜睿哲憂心港人以為「香港人權與民主法案」能保護他們，讓更多人奮不顧身加入示威，也擔心北京當局高估了法案實質作用，因而影響美中簽署第一階段貿易協議。

兩強互鬥之下，就怕夾在中間的香港和平示威者迷失方向。美國通過「香港人權與民主法案」挺港人爭取民主、人權，或能鼓舞示威者，但須認清，當港人奮不顧身上街抗議時，美國法律終究無法成為其盾牌，更非武器。