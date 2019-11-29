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德語媒體：美國送給中國的「懸頂之劍」

2019-11-29 14:06德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）特朗普簽署《香港人權與民主法案》之後，北京很快做出回應，中國外交部发布聲明，表示「奉勸美方不要一意孤行，否則中方必將予以堅決反制，由此產生的一切後果必須由美方承擔。」《法蘭克福匯報》本周四（11月28日）发表的一篇文章指出，從中國的角度來看，這等同於一把「懸頂之劍」：

「因為香港特區這個地位為中國的經濟帶來巨大的利益。比如，中國貨物或被征收更高關稅，但來自香港的貨物就不在此列。自发生貿易爭端以來，許多中國公司都利用這個漏洞。反過來對美國高科技的進口也是如此。 盡管出於國家安全原因對出口大陸的商品有嚴格的限制，但香港可以更容易地進口半導體、太空技術或可用在軍事範疇的商品。專家認為，其中不少商品由此進入大陸。」

該報駐華記者伯格（Friederike Böge）在文中指出，從最近一段時間北京发出的陣陣警告可以看出中國對美國新法何其在意：北京幾乎每天都发出威脅說，如果特朗普不否決就會進行報復。文章說：

「對西方公司來講，香港是進入到中國市場的重要跳板，比起大陸，那裡的法律制度更能得到保障，企業也可以隨時轉移資金。」

文章援引法國外貿銀行(Natixis)首席亞洲經濟學家埃雷羅（Alicia Garcia Herrero）表示，中國從香港特殊地位獲得的利益要大於美國：「戰略競賽不僅關乎我贏了多少，而且還關乎對方是否比我贏得更多。」她指出，還在香港示威浪潮出現之前，華盛頓早就對香港的特殊地位心存質疑。

文章寫道，這項新法對香港構成巨大的風險：「一方面，這會使得中國在香港進行軍事干預的運作成本更高；另一方面，如果失去了經濟上的優惠地位，則會減少一個自治的香港對中國的價值，從而有可能加速全面融合進程並加速（港民）失去其自由權利。」

德國財經資訊網站「金融市場世界」（finanzmarktwelt.de）本周四的一篇文章聚焦中美貿易戰，指出中美緊張關系已經到達了頂點：「中國經濟再次下滑，靠舉債融資的特殊景氣過後，該國已經陷入困境。而美國呢？那裡只有一個主要的動機：特朗普希望在不到十一個月的時間內再次當選，他需要堅挺的股市和繁榮的經濟。如果貿易戰進一步升級，美國經濟進一步疲弱，這兩樣他都得不到。」

文章接著指出，雙方只有提出一個對國民來說有面子的解決方案，才能夠在貿易戰上取得進展：「特朗普想要完成一個迷你版協定，將此看成是部分勝利；而習近平則可將這個協定解讀為中國的強大，美國的勒索沒能得逞。」

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點

本文章由德國之聲授權提供】

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