43人挺反送中被投訴 港府擬要求公務員宣誓效忠

2019-11-28 16:44 世界日報 香港新聞組╱香港28日電



香港反送中運動有不少公務員參加，引起公務員是否需擁護《基本法》和效忠特區政府的辯論。公務員事務局局長羅智光昨回應，港府在此問題上有初步想法，需考慮的是透過行政安排或增修法令來做，宣誓適用對象是所有公務員或特定職系的公務員等，預計明年暑假有結果。有學者質疑是否要以此「DQ(取消資格)」公務員。

明報報導，羅智光回應新民黨立法會議員葉劉淑儀的質詢時，提及6月反送中至今，共有43名公務員遭非法集結投訴，已按機制轉交所屬部門跟進，若被調查是否有嚴重不當行為或干犯刑事罪行，或展開紀律、司法程序時，會勒令公務員停職，不過「現時遭勒令停職的人只屬極少數」。

高級公務員協會主席李方表示，《公務員守則》已要求公務員對政府忠誠、保持政治中立，毋須額外向政府宣誓。他並稱宣誓內容、方式、適用對象及如何執行，都會影響士氣，未得到共識前不應強推。

報導指出，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭稱，宣誓是「多餘」、只屬形式及姿態。他質疑是否要將基層公務員算在內，「未來清潔工人、斟茶遞水都要舉手（宣誓），有什麼意思？」

中大政治與行政學系副教授馬嶽稱，若只是形式上要求讀誓辭，影響不大，若之後有查核是否真正尊重、遵守基本法，「是否代表可以DQ公務員？」

港大法律學院首席講師張達明說，法律上難以證明「發假誓」，故認為有關政策後果並非法律問題，而是政治上會否解雇員工。