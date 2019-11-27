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浸大校長退休：與政治無關

2019-11-27 16:10世界日報 香港新聞組╱香港27日電

香港浸會大學校長錢大康昨天發電子信給全體師生及校友，宣布明年任期結束就退休，主要原因是他已過了退休的年紀，應該「退位讓賢」。他強調，這個決定「與近期的政治環境無關」。

錢大康說，在浸大4年多，工作充實，目標明確，是人生中一段難忘的歲月。有時他會很想延續這份極具意義的工作，但畢竟歲月不饒人，他已經年屆68，明年5年任期結束時，已超過一般退休年齡，所以決定退休。

中央社報導，此時此刻，香港的大學正受到「社會風波」的衝擊。他選擇現在宣布退休，或會引起一些不必要的揣測。他決定退休，「與近期的政治環境無關」。

他強調，其實正因為社會動盪不安，他幾乎改變主意，考慮延期退休。但他的家人反對。他選擇退休，也無關壓力或工作，原因很簡單：「我已過了退休的年紀，應該退位讓賢。」

據報導，香港6月掀起反送中運動後，浸大陸續有學生參與示威被捕，錢大康數度在學生要求下，出面與警方斡旋。

11月11日，反送中發起「大三罷」升級抗爭，浸大也被示威者占領宣告停課。

11月15日，香港9所大學校長發表聯合聲明，呼籲港府必須牽頭聯合社會各界，以迅速和具體的行動來化解這一政治僵局，並指「任何政治觀點，都不能成為肆意破壞財物，威脅他人安全以至使用暴力的理據」。錢大康也參與聯署，被解讀為與示威學生「割席」。

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