警圍理大逾10天…還有留守者 副校長進校勸離

2019-11-27 16:09 世界日報 香港新聞組╱香港27日電



理大還有留守者 副校長進校勸離 路透社 分享 facebook 香港警方包圍香港理工大學已逾10天，仍有零星示威者死守校園。理大副校長衛炳江昨日與管理層、教職員和救護員進入園內，展開搜索工作。理大並發表聲明表示，為避免校園尚有任何留守者，校方決定今日上午繼續尋找工作，並考慮再度增加小組人手。

香港理大校董會主席林大輝表示，理大發生衝突被圍後，每次進入校園都會感到傷心和痛心，衛生條件愈來愈差，希望警方盡快解封現場，把校園交回理大管理。

香港電台報導，林大輝表示，會再增加搜查隊進入校園，相信留守在校園人已十分少，而且不是激進示威者，無能力進行破壞，即使大學職員清場都不會攻擊他們。

港警表示，約1100人已離開理大，擔心留守人士身心情況，會提供救護服務而不即時拘捕，僅會登記他們資料作日後跟進，強調警方派員入校僅遊說而非拘捕。但港警也稱，對於堅持留守校園，將視其態度決定處理方式。

理大校方26日派出七個協助小組，紅十字會人員也應校方邀請協助搜尋，已經完成校園所有房間的尋找工作，發現一名女性留守人士。據稱，該女子身體虛弱，情緒不穩定。

衛炳江稱，該名女性留守者已經年滿18歲，而警方對有需要治療的留守人士不會即時進行拘捕，且已巡視每棟大樓的每個房間，沒有遇到其他留守者。他認為，有其他人躲藏的可能性存在，但並不高。

衛炳江指出，校園不同樓層出現不同程度破壞，在樓梯發現危險品、化學品、汽油彈。

食堂傳惡臭 見大量蛆蟲

香港警方封鎖理工大學26日進入第10天，校園內仍有示威者留守，學生飯堂明顯見到有烏蠅和大量蛆蟲在廚餘附近，飯堂亦傳出惡臭異味，但27日凌晨期間仍見到有留守人士在飯堂尋找食物。

據香港電台報導，理大校園內的衛生環境惡劣，雖設有垃圾中轉站，但雜物和垃圾滿隨處可見，包括吃過的杯麵和食物包裝，以及衣物，地上有大量樹葉，部分地方亦有漏水情況。

理工大學較早前表示，今日會派遣人員入校尋找留守者，而警方早前亦指，會派談判組警員聯同中學和社工等，組成安全小組，遊說留守者離開，不會第一時間拘捕。