香港紅隧恢復通車 理大繼續搜索被困人士

2019-11-27 12:20 德國之聲 德國之聲



香港的交通要道紅磡海底隧道因受到反修例示威影響，在14日開始封閉。26日香港政府宣布修復完成並且在27日恢復通車。

根據香港媒體《香港01》報導，附近港鐵紅磡站連接理工大學的行人天橋、以及暢運道行人天橋，均被水馬及圍網圍住兩側。紅磡站連接理工大學的行人天橋上蓋仍有破損。《立場新聞》報導，政務司司長張建宗在記者會上表示，政府動用800人用100個小時搶修，比預期開通時間為早。

理大校友呼籲寬容處理被困人士

26日，理大校方派遣多個小組進入校園搜索留守者，但是最後只发現了一名女性。理大副校長衛炳江強調已經搜索每一間房間，認為還有人留守的可能性不高，27日將繼續搜索。

同一天，有超過兩千名校友連署寫信，呼籲警方與校方以寬容與人性化的方式處理被捕人士。信中寫道，根據媒體與曾經進入校內的人士所述，理大校內尤其是飯堂的衛生情況非常差，希望校方與警方已盡量更寬容的方式對待被困多日而造成精神與肉體不同程度影響的人士。

美國國務卿蓬佩奧再為香港发聲

美國國務卿蓬佩奧表示樂見香港出現最新的選舉結果，並為此恭賀香港市民。但他拒絕透露美國總統特朗普是否會簽署國會兩項支持香港人權與民主的法案。蓬佩奧維持過去立場，呼籲中國尊重香港的民主。

美國參眾兩院通過參議院的支持香港示威者的決議，一是《香港人權與民主法案》，另一項法案則是《香港保護法》，之後送交到白宮給總統決定簽字或反對。但是就算特朗普不做任何舉動，只要特朗普沒有動用否決權，法案會在兩院通過後10天自動生效。

美國總統特朗普周二(11月26日)表示，華盛頓正在為貿易戰做「最後的拼搏」。但他也強調，華盛頓支持香港示威者的发言可能踩到中國的痛點。

特朗普在談到示威者時說：「我們與他們同在。」他表示:「我們為了產出協議正在做最後拼搏，我想你可以說這是有史以來最重要的協議之一。一切進展順利，但與此同時，我們也希望看到香港沒事。」

【 本文章由德國之聲授權提供】